Hafızlık sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 hafızlık sınav sonuçları sorgulama sayfası!

Hafızlık sınav sonuçlarını Diyanet’in internet sitesinde yer alan, ‘’Hafızlık’’ bölümünden giriş yapılarak ulaşılacak. 21 Haziran’da yapılan hafızlık sınav sonuçlarının başkanlığın sitesinde açıklanması, adaylara tebliğ niteliğinde olacak.

HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuruları 10-21 Mayıs 2021 tarihlerinde alınan ve 21 Haziran’da yapılan hafızlık sınav sonuçları 16 Temmuz Cuma günü itibarıyla açıklanacak.

HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI!

Hafızlık sınav sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx sayfası üzerinden sorgulanabilecek.

Sınav ve sonuçları ile ilgili Diyanet’in internet sayfasından paylaşılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olacak. Adaylara ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacak.

Sınavda başarılı olarak belge alma hakkı elde eden öğrencilerin "Hafızlık Belgeleri" eğitim aldıkları Kur’an-ı Kerim kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla bitiren ve dışarıdan sınava dâhil olarak belge alma hakkı elde edenlerin belgeleri de başvuru sırasında belirttikleri müftülüklere gönderiliyor.

Söz konusu duyurunun bir nüshasının Diyanet’in internet sitesinden alınarak Kur’an-ı Kerim kurslarının ilan panolarına asılması, müracaatta bulunan hafız adaylarına bir suretinin verilmesi ve ilgililere duyurulmasından müftülüklerin sorumlu olduğu belirtildi.



