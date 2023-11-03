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  4. Hafriyat çalışması sırasında bulundu! Yaklaşık 1800 yıllık olduğu düşünülüyor

Hafriyat çalışması sırasında bulundu! Yaklaşık 1800 yıllık olduğu düşünülüyor

03.11.2023 15:27 | Son Güncelleme:
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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya ait arazide gerçekleşen hafriyat çalışması sırasında yaklaşık bin 800 yıllık bir tarihe sahip olduğu düşünülen, Roma dönemine ait yazılı ve kabartmalı mermer mezar steli bulundu.

Hafriyat çalışması sırasında bulundu! Yaklaşık 1800 yıllık olduğu düşünülüyor

Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde fabrika arazi içinde gerçekleştirilen hafriyat çalışmasında iki parçadan oluşan ve yüksekliği 2,5 metre olan mermer mezar steline rastlayan iş yeri çalışanları durumu Yalova Müze Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirildi.

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İNSAN FİGÜRLERİ BULUNAN KABARTMA VE ROMA YAZISI

Bulunan mezar steli Yalova Müze Müdürlüğü’ne vinç yardımıyla getirilerek bırakıldı.

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Stelin üzerinde insan figürleri bulunan kabartma ve Roma yazısının yer aldığı görüldü.

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Mezar steli büyük özenle müzenin bahçesine yerleştirildi.

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Stelin yaklaşık 40 yıl önce fabrika arazisine atılan molozların içinde bulunduğu öğrenildi.

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Bulunan tarihi eserle ilgili araştırmalar devam ediyor.

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(İHA)

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Yalova mezar

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