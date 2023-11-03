Hafriyat çalışması sırasında bulundu! Yaklaşık 1800 yıllık olduğu düşünülüyor

Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde fabrika arazi içinde gerçekleştirilen hafriyat çalışmasında iki parçadan oluşan ve yüksekliği 2,5 metre olan mermer mezar steline rastlayan iş yeri çalışanları durumu Yalova Müze Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine bildirildi.
Bulunan mezar steli Yalova Müze Müdürlüğü’ne vinç yardımıyla getirilerek bırakıldı.
Stelin üzerinde insan figürleri bulunan kabartma ve Roma yazısının yer aldığı görüldü.
Mezar steli büyük özenle müzenin bahçesine yerleştirildi.
Stelin yaklaşık 40 yıl önce fabrika arazisine atılan molozların içinde bulunduğu öğrenildi.
Bulunan tarihi eserle ilgili araştırmalar devam ediyor.
(İHA)