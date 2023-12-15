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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 16 Aralık Cumartesi, 17 Aralık Pazar İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri

15.12.2023 15:40 | Son Güncelleme:
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Hafta sonu hava nasıl olacak sorusunun yanıtı yurt genelinde merak ediliyor. Hafta sonu dışarıya çıkmak isteyen vatandaşlar hafta sonu havanın nasıl olacağını internette araştırmaya başladı. Öte yandan İstanbul için şiddetli yağış uyarıları yapıldı. Meteorolojiye göre hafta sonu hava durumu netleşti. Peki, 16 Aralık Cumartesi ve 17 Aralık Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 16-17 Aralık 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 16 Aralık Cumartesi, 17 Aralık Pazar İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri

16 Aralık Cumartesi ve 17 Aralık Pazar günü hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Türkiye geneli günlük haritalı hava durumu raporu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayımlandı. Peki 15-16 Aralık hava nasıl olacak? 16 Aralık, 17 aralık 2023 (Cumartesi-Pazar) İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu ve detaylar haberimizde...

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL?

Soğuk ve yağışlı hava geri döndü. Hafta sonu sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş yaşanacak. Kar yağışının da yurdun kuzey batısından ülkeye giriş yapması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:Kuzeybatı kesimlerde kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevreleri ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 70 km/saat) fırtına şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolji son dakika hava durumu tahmini (İstanbullular dikkat! Kuvvetli rüzgar-fırtına uyarısı)

MARMARA İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MGM tarafından Marmara'nın geneli için sarı ve turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Balıkesir, Çanakkale ve Kırklareli için turuncu, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yapıldı.

uyarı

İSTANBUL HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Batısında, öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU

ANKARA °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ!

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

16 ARALIK 2023 CUMARTESİ HARİTALI HAVA DURUMU
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17 ARALIK 2023 PAZAR HARİTALI HAVA DURUMU

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