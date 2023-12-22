HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 23 Aralık Cumartesi, 24 Aralık Pazar İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 23 Aralık Cumartesi, 24 Aralık Pazar İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri

22.12.2023 17:17 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu hava nasıl olacak sorusunun yanıtı yurt genelinde merak ediliyor. Hafta sonu dışarıya çıkmak isteyen vatandaşlar hafta sonu havanın nasıl olacağını internette araştırmaya başladı. Meteorolojiye göre hafta sonu hava durumu netleşti. Peki, 23 Aralık Cumartesi ve 24 Aralık Pazar günü hava nasıl olacak? İşte 23-24 Aralık 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 23 Aralık Cumartesi, 24 Aralık Pazar İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri

23 Aralık Cumartesi ve 24 Aralık Pazar günü hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Türkiye geneli günlük haritalı hava durumu raporu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayımlandı. Peki 23-24 Aralık hava nasıl olacak? 23 Aralık, 24 aralık 2023 (Cumartesi-Pazar) İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu ve detaylar haberimizde...

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Marmara'nın kuzeybatısı, Kıyı Ege ile Akdeniz'in doğu ve batı kıyıları hariç tüm bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

meteoroloji-son-hava-durumu-tahminini-yayinladi-istanbul-bugun--12531726

Pazar günü ise Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nin tamamının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar etkili olacak. Aynı gün rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cuma Yağmurlu 6°C 12°C
Cumartesi Yağmurlu 6°C 14°C
Pazar Yağmurlu 5°C 11°C
Pazartesi Az Bulutlu 9°C 15°C

ANKARA HAVA DURUMU

Cuma Yağmurlu 3°C 10°C
Cumartesi Yağmurlu 3°C 8°C
Pazar Karla Karışık Yağmurlu 1°C 3°C
Pazartesi Parçalı Bulutlu -1°C 10°C

İZMİR HAVA DURUMU

Cuma Sağanak Yağışlı 9°C 16°C
Cumartesi Çok Bulutlu 8°C 18°C
Pazar Çok Bulutlu 10°C 19°C
Pazartesi Az Bulutlu 9°C 19°C

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ!

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

16 ARALIK 2023 CUMARTESİ HARİTALI HAVA DURUMU

haritatahmingun1 (1)

17 ARALIK 2023 PAZAR HARİTALI HAVA DURUMU

haritatahmingun2 (1)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafiğe çıkacaklar dikkat; AKOM uyarmıştı, trafik yoğunluğu yüzde 90'ları bulduTrafiğe çıkacaklar dikkat; AKOM uyarmıştı, trafik yoğunluğu yüzde 90'ları buldu
Sadece İstanbul'da da değil! Turistlere akılalmaz tuzak: Ödemeyenlere dayakSadece İstanbul'da da değil! Turistlere akılalmaz tuzak: Ödemeyenlere dayak
CHP'de o aday il ve ilçe teşkilatlarını karıştırdı! Toplu olarak istifa ettilerCHP'de o aday il ve ilçe teşkilatlarını karıştırdı! Toplu olarak istifa ettiler
Anahtar Kelimeler:
hava durumu
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçeliler bayram ediyor! Galatasaray'da 2 isim derbide yok

Fenerbahçeliler bayram ediyor! Galatasaray'da 2 isim derbide yok

'Pes' dedirten yöntem... Vatandaşın daha belli olmayan zammına göz diktiler

'Pes' dedirten yöntem... Vatandaşın daha belli olmayan zammına göz diktiler

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini bastı! İstanbul Emniyeti'nden açıklama

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini bastı! İstanbul Emniyeti'nden açıklama

Doktor sevgilisinin evinde can vermişti! Adli tıp raporu ortaya çıktı

Doktor sevgilisinin evinde can vermişti! Adli tıp raporu ortaya çıktı

AK Parti’den hangi ili istedi? Kulisler hareketlendi!

AK Parti’den hangi ili istedi? Kulisler hareketlendi!

Türkleri yakından ilgilendiriyor! Şartlar hafifletildi

Türkleri yakından ilgilendiriyor! Şartlar hafifletildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çevrimiçi flörtü değerlendirdi! 'Türkiye'de ve Londra'da farklı'

Çevrimiçi flörtü değerlendirdi! 'Türkiye'de ve Londra'da farklı'

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Sokak ortasında doğum yaptı! Böyle yardımına koştular

Sokak ortasında doğum yaptı! Böyle yardımına koştular

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.