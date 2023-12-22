Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji 23 Aralık Cumartesi, 24 Aralık Pazar İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu tahminleri

23 Aralık Cumartesi ve 24 Aralık Pazar günü hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Türkiye geneli günlük haritalı hava durumu raporu da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayımlandı. Peki 23-24 Aralık hava nasıl olacak? 23 Aralık, 24 aralık 2023 (Cumartesi-Pazar) İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu ve detaylar haberimizde...

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Marmara'nın kuzeybatısı, Kıyı Ege ile Akdeniz'in doğu ve batı kıyıları hariç tüm bölgelerimizin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Pazar günü ise Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nin tamamının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar etkili olacak. Aynı gün rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cuma Yağmurlu 6°C 12°C

Cumartesi Yağmurlu 6°C 14°C

Pazar Yağmurlu 5°C 11°C

Pazartesi Az Bulutlu 9°C 15°C

ANKARA HAVA DURUMU

Cuma Yağmurlu 3°C 10°C

Cumartesi Yağmurlu 3°C 8°C

Pazar Karla Karışık Yağmurlu 1°C 3°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu -1°C 10°C

İZMİR HAVA DURUMU

Cuma Sağanak Yağışlı 9°C 16°C

Cumartesi Çok Bulutlu 8°C 18°C

Pazar Çok Bulutlu 10°C 19°C

Pazartesi Az Bulutlu 9°C 19°C

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ!

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

16 ARALIK 2023 CUMARTESİ HARİTALI HAVA DURUMU

17 ARALIK 2023 PAZAR HARİTALI HAVA DURUMU









