HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 07:40 | Son Güncelleme

Meteoroloji, yurt genelinde sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağını duyurdu. Ege'de yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Yurt geneline yağışlar bugün de devam edecek.

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Vatandaşların Orta Ege'de beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurt genelinde bu hafta boyunca mevsim normallerinde seyredecek. Cumartesi günü Marmara geneli parçalı bulutlu ve yağışlı, İç Anadolu ve Doğu Anadolu yer yer kar yağışlı olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındıArkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındı
Ankara'da 500 polisle eğlence mekanlarına asayiş uygulamasıAnkara'da 500 polisle eğlence mekanlarına asayiş uygulaması
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji hava durumu hafta sonu Ege

En Çok Okunan Haberler

'En tehlikeli virüs nefrettir ve bunun hesabını verecekler'

'En tehlikeli virüs nefrettir ve bunun hesabını verecekler'

Arda Kural yıllar sonra ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

Arda Kural yıllar sonra ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Ankara'da astsubay dehşeti! Eşiyle birlikte kanlar içinde bulundular

Ankara'da astsubay dehşeti! Eşiyle birlikte kanlar içinde bulundular

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD'den Türkiye açıklaması

Mansur Yavaş'a büyük şok! Suç duyurusunda bulundular

Mansur Yavaş'a büyük şok! Suç duyurusunda bulundular

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Diğer Haberler
Ankara'da 500 polisle eğlence mekanlarına asayiş uygulaması

Ankara'da 500 polisle eğlence mekanlarına asayiş uygulaması

Bağdat Caddesi'nde feci kaza! Bankta oturan çift dehşeti yaşadı

Bağdat Caddesi'nde feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı

'Hurda Bank' dolandırıcısından 2.5 milyon TL'lik vurgun

'Hurda Bank' dolandırıcısından 2.5 milyon TL'lik vurgun

Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı saldırı

Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 12 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı: 12 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.