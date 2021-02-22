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Hafta sonu kısıtlamalarında 138 kişiye idari işlem yapıldı

22.02.2021 16:34 | Son Güncelleme:
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Korona virüs salgınının kontrol altında tutulması için getirilen kısıtlama denetimlerine, Şanlıurfa genelinde bu hafta sonu 2 bin 843 kamu personeli katıldı.Cuma günü saat 21.00’de başlayıp, 22 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlamaları süresince, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda il genelinde kolluk kuvvetleri, şehrin ana bulvarları ve kavşaklarda sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetlemeler yaparken, 923 ekip halinde çalışan 2 bin 843 personel iş yeri, alan ve izolasyon denetimleri yaptı.Cumartesi günü 459 ekipten oluşan bin 444 personel iş yeri, alan ve izolasyon denetimlerine katılırken, 21 Şubat 2021 Pazar günü de aynı denetimlerde 464 ekipten oluşan bin 449 personel görev aldı.Korona virüs salgın denetimlerin sıkı şekilde sürdürüldüğü 20-21 Şubat 2021 tarihlerinde 3 bin 61 işyeri denetlendi.

Korona virüs salgınının kontrol altında tutulması için getirilen kısıtlama denetimlerine, Şanlıurfa genelinde bu hafta sonu 2 bin 843 kamu personeli katıldı.
Cuma günü saat 21.00’de başlayıp, 22 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar devam eden sokağa çıkma kısıtlamaları süresince, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda il genelinde kolluk kuvvetleri, şehrin ana bulvarları ve kavşaklarda sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetlemeler yaparken, 923 ekip halinde çalışan 2 bin 843 personel iş yeri, alan ve izolasyon denetimleri yaptı.
Cumartesi günü 459 ekipten oluşan bin 444 personel iş yeri, alan ve izolasyon denetimlerine katılırken, 21 Şubat 2021 Pazar günü de aynı denetimlerde 464 ekipten oluşan bin 449 personel görev aldı.
Korona virüs salgın denetimlerin sıkı şekilde sürdürüldüğü 20-21 Şubat 2021 tarihlerinde 3 bin 61 işyeri denetlendi. Tedbir kararlarını ihlal ettiği belirlenen iki iş yeri ile izolasyon denetimlerini ihlal ettiği belirlenen bir kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Sokağa çıkma kısıtlamaları süresince il genelinde ana caddeler ve önemli kavşaklarda denetim yapan ekipler, sokağa çıkma kuralını ihlal ettikleri için 138 kişi ile maske ve sosyal mesafe ihlali yaptıkları tespit edilen 25 kişiye de idari işlem gerçekleştirdiler.
Vatandaşlara telefonla sağlık hizmetleri ulaştıran ve danışmanlık hizmeti veren çağrı merkezi ise, iki gün süresince 526 çağrı sonucu, 394 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını sağladı.

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