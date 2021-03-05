Hafta sonu marketler açık mı? Cumartesi ve Pazar market çalışma saatleri!

Covid-19 önlemleri kapsamında alınan tedbirlerden biri olan hafta sonu sokağa çıkma yasakları, son yapılan Kabine Toplantısı sonucunda bazı illerde son buldu. Vatandaşların merak ettiği “Hafta sonu marketler açık mı?” sorusunun cevaı haberimizde…

Hafta sonu marketler açık mı?

Tüm dünyayı sarsan korona virüsü ile mücadele kapsamında ülkemizde de kısıtlamalara gidilmişti. Yasaklar arasında en çok araştırılanlar arasında ise hafta içi ve hafta sonu yasakları bulunuyor. 1 Mart Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan yeni kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre 81 ilimiz 4 farklı risk grubuna ayrıldı. Düşük ve orta riskli illerde yasakların birçoğu kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde yasaklara bir süre daha devam edileceği açıklandı.

BİM, A101 ve Migros çalışma saatleri

Yeni düzenlemelerle beraber hafta sonu market çalışma saatlerinde de düzenlemelere gidildi. BİM, A101, Migros gibi büyük market zincirlerinin yeni çalışma saatleri hafta içi 10.00 – 20.00 olarak belirlendi. Cumartesi günleri il genelinde kalkan yasaklar ile hafta sonu marketlerin çalışma süreleri 20.00’e kadar uzatıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ettiği için bu illerde market saatleri 10.00 – 17.00 arası olarak açıklandı. Düşük ve orta riskli iller de ise Pazar günü marketler 10.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.



