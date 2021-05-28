Hafta sonu marketler kaça kadar açık? İşte cumartesi ve pazar günü marketlerin çalışma saatleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından 1 Haziran’a kadar geçerli olan Kovid-19 tedbirlerini açıkladı. 1 Haziran tarihini işaret eden Erdoğan, kontrollü normalleşme ile ilgili olarak hafta sonu marketlerin kaça kadar açık olduğunu, hangi günlerde alışveriş yapılabileceğini açıkladı. Tam kapanmada Pazar günü vatandaşlar zincir marketlerden alışveriş yapması ve zaruri ihtiyaçların dışındaki alışverişleri yasaktı.

HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

1 Haziran’a kadar geçerli olan kontrollü normalleşme kapsamında hafta sonu market kuralları da değişti. Tam kapanmada Pazar günü zincir marketler kapalıyken, yeni alınan kararla birlikte vatandaşlar hafta sonu saat 10.00 ile 17.00’a kadar alışveriş yapabilecek. Cumartesi ve Pazar günü 17.00’dan sonra ise vatandaşlar alışveriş yapamayacak. Marketler hafta sonu 10.00 ile 17.00 arasında online alışverişlerini de teslim edebilecek. İstisna getirilen işyerleri hariç tüm işyerlerinde hafta içi ise 07.00 ile 18.00 saatleri arasında çalışmaya izin verilecek.