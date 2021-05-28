Hafta sonu marketler kaça kadar açık? İşte cumartesi ve pazar günü marketlerin çalışma saatleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan Kabine Toplantısı’nın ardından 1 Haziran’a kadar geçerli olan Kovid-19 tedbirlerini açıkladı. 1 Haziran tarihini işaret eden Erdoğan, kontrollü normalleşme ile ilgili olarak hafta sonu marketlerin kaça kadar açık olduğunu, hangi günlerde alışveriş yapılabileceğini açıkladı. Tam kapanmada Pazar günü vatandaşlar zincir marketlerden alışveriş yapması ve zaruri ihtiyaçların dışındaki alışverişleri yasaktı.
1 Haziran’a kadar geçerli olan kontrollü normalleşme kapsamında hafta sonu market kuralları da değişti. Tam kapanmada Pazar günü zincir marketler kapalıyken, yeni alınan kararla birlikte vatandaşlar hafta sonu saat 10.00 ile 17.00’a kadar alışveriş yapabilecek. Cumartesi ve Pazar günü 17.00’dan sonra ise vatandaşlar alışveriş yapamayacak. Marketler hafta sonu 10.00 ile 17.00 arasında online alışverişlerini de teslim edebilecek. İstisna getirilen işyerleri hariç tüm işyerlerinde hafta içi ise 07.00 ile 18.00 saatleri arasında çalışmaya izin verilecek.
17 günlük tam kapanmanın ardından, kafe ve restoran sahipleri paket servisin dışında masada müşteri kabul etmek için karar çıkmasını bekliyordu. Ancak 1 Haziran’a kadar kontrollü normalleşme kapsamında yalnızca gel al servis ve paket servis yapılabilecek. 1 Haziran’dan sonra kafelerin açılıp açılmayacağı ise henüz belli değil.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı TRT Haber canlı yayınında 1 Haziran sonrası normalleşmeye geçilip geçilmeyeceğine dair soruları yanıtladı. Bakan Soylu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:
“Zor bir dönemden geçiyoruz. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Vaka sayılarını 60 binden 10 bin seviyesine düşürdük. Belki bir takım tedbirlerimiz olabilir. Aşılamada ivmelendirmeyi yakaladığımız andan itibaren çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi ifade edebilirim.”
“1 Haziran'dan itibaren daha rahatlayacağımıza inanıyorum. Buradan bir ölçü tutturmak yanıltmak anlamına gelir. Niyetimiz olduğunca kısıtlamaları ortadan kaldırmaktır. Amacımız ters bir rüzgarla karşı karşıya kalmadan temizlik mesafe ve önlemlere dikkat etmeliyiz.”