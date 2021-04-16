Hafta sonu marketler kaça kadar açık? İşte marketlerin çalışma saatleri

Pandemi döneminde artan vaka oranlarının ardından yeni kararlar yürürlüğe girdi. Marketlerin çalışma saatleri, gün içerisinde vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Kısmi kapanmanın ardından hafta sonu ve hafta içi marketlerin açılış kapanış saatleri değişim gösteri. Peki hafta sonu marketler kaça kadar açık?

HAFTA SONU MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK? MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

Yayınlanan genelgede bulunan bilgilere göre “Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak.”

Kısmi kapanma genelgesinde yer alan ifadelere göre marketlerin açılış ve kapanış saatleri şu şekilde olacak: “Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.”



