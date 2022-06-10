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  4. Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli olacak

Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli olacak

10.06.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hafta sonu plan yapacakları yakından ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Meteoroloji’den yapılan uyarıya göre Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü ve kuvvetli sağanak bekleniyor. Kuvvetli sağanak yağış sebebiyle oluşabilecek sel, su baskını, dolu yağışı, hortum ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli olacak

Hafta sonu açık havada plan yapmayı düşünen vatandaşlar için önemli bir uyarı yapıldı. Buna göre; iç ve batı kesimlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın Marmara Bölgesi geneli ile İzmir'in kuzeyi, Manisa'nın kuzey ve batısı, öğle saatlerinden itibaren Ege Bölgesi geneli, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Çankırı, Eskişehir) ile Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri ve Çorum çevreleri, akşam saatlerinden itibaren ise Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Çorum, Amasya, Tokat, Samsun'un iç kesimleri), Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Sivas, Isparta çevreleri ile Burdur'un doğusu ve Antalya'nın kuzeybatısında kuvvetli ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

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VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI

Kuvvetli sağanak dolayısıyla yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur
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