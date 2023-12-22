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  4. Hafta sonu planı yapanlar dikkat: İstanbul'a fırtına uyarısı! AKOM saat vererek uyardı

Hafta sonu planı yapanlar dikkat: İstanbul'a fırtına uyarısı! AKOM saat vererek uyardı

22.12.2023 16:30 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da yağışlı havayla birlikte fırtına da etkisini göstermeye devam ediyor. Hafta sonu ise rüzgar kuvvetlenecek. AKOM dikkat edilmesi gereken zaman dilimini açıklarken bir de vatandaşlara önemli uyarı geldi.

Hafta sonu planı yapanlar dikkat: İstanbul'a fırtına uyarısı! AKOM saat vererek uyardı

Mega kentte hafta sonu montsuz, şemsiyesiz dışarı çıkmak riskli! İBB AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre mega kentte rüzgarlı hava yarın akşam saatlerine dek etkisini sürdürecek.

KISA SÜRELİ HAMLELERLE ESECEK

AKOM verilerine göre rüzgârın Cumartesi (Yarın) öğle saatlerinden itibaren batılı yönlerden kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde (50-80km/s) esmesi bekleniyor.

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Rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı da tahmin ediliyor.

AKOM, Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara (ağaç, direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması) karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

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AKOM Fırtına
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