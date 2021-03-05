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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde, hangi günler var?

05.03.2021 20:25 | Son Güncelleme:
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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde, hangi günler var?

Türkiye'nin bazı illerinde yarın cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması olamayacak. Rengi mavi olan illerde sokak kısıtlaması hafta sonu olmazken, hangi illerde cumartesi sokağa çıkılabileceği merak konusu oldu. Peki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi illerde nasıl uygulanacak? İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenler...

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının saat ve günleri, kontrollü normalleşme dönemi başlatılarak yeniden düzenlendi.

5 Mart Cuma akşamı tüm illerde sokağa çıkma kısıtlaması 21.00’de başlayıp Cumartesi sabah 05.00'e kadar sürecek.

CUMARTESİ GÜNÜ GÜNDÜZ HİÇBİR İLDE KISITLAMA YOK

Cumartesi günü ise gündüz kısıtlaması hiçbir ilde olmayacak.

YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLERDE PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise sokağa çıkma kısıtlaması 6 Mart cumartesi günü akşam 21.00’den pazar gününün tamamını kapsayarak 8 Mart pazartesi günü sabah 05.00’te sona erecek.

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PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE UYGULANACAK?

6 Mart Cumartesi günü akşam 21.00’den, 8 Mart Pazartesi günü sabah 05.00’e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması şu illerde uygulanacak:

Çok yüksek riskli iller (Kırmızı): Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.

Yüksek riskli iller (Turuncu): İstanbul, İzmir, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan.

PAZAR GÜNÜ KISITLAMA HANGİ İLLERDE UYGULANMAYACAK?

7 Mart Pazar günü akşam 21.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak iller:

Orta riskli iller (Sarı): Ankara, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars.

Düşük riskli iller (Mavi): Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır.

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