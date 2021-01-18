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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

18.01.2021 07:21 | Son Güncelleme:
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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tüm Türkiye'de geçtiğimiz cuma günü saat 21.00'de başlayan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, bu sabah saat 05.00 itibariyle sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı. Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtmişti.

Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki, 4-7 Aralık tarihlerinde yapılmıştı.

Bu kapsamda, yedincisi 15 Ocak 2021 Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

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