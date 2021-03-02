Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde kalktı? Cumartesi sokağa çıkma yasağı yok mu?

İçişleri Bakanlığı tarafından bütün illerin valiliklerine gönderilen yeni genelge “Risk gruplarına göre alınacak tedbirler” konulu oldu. Bu genelgeye göre iller çok yüksek riskli (kırmızı), yüksek riskli (turuncu), orta riskli (sarı), düşük riskli (mavi) olmak üzere 4 risk grubuna ayrıldı. Bu risk gruplarına göre il bazında alınacak Covid-19 tedbirleri valilikler tarafından belirlendi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE KALKTI?

Dünkü kabine toplantısının ardından yeni normalleşme adımları belirlendi. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları bazı illerde esnetildi, bazılarında ise bir süre daha devam etmesine karar verildi. Pazar günü olan sokağa çıkma yasağı orta ve düşük riskli illerde kalktı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise yeni bir karara kadar devam edecek.

CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YOK MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısından sonra bir basın açıklaması yaptı. Bu açıklama sonucunda hafta sonu sokağa çıkma yasağının düşük ve orta riskli illerde tamamen kalktığı, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise Pazar günü bir süre daha devam edeceği açıklandı.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cuma günü akşamı 21.00 – cumartesi 05.00 ile cumartesi 21.00 – pazartesi 05.00 arasında devam edecek. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cumartesi günü 05.00 ile 21.00 arasında sokağa çıkma yasağı olmayacak.

Düşük ve orta riskli illerde ise hafta sonu sokağa çıkma yasağı gün içerisinde uygulanmayacak. Sadece hafta içi günlerinde olduğu gibi 21.00 – 05.00 arasında sokağa çıkılmayacak.



