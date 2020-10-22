Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakanlık açıkladı!

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini hissettirmeye ve vaka sayılarında artışa neden olurken bir yandan da sokağa çıkma yasağı konusu yeniden gündeme geldi. Özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasağı konusunda vatandaşların aramaları hızlanmaya başladı. Son olarak çıkan haberler ve yasakların geri gelebileceği konusunda ortaya atılan iddialar nedeniyle yeniden bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu soruluyor. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığından önemli bir açıklama geldi. Peki, sokağa çıkma yasağı var mı bu hafta sonu? İşte detaylar ve tüm merak edilenler…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili olarak yasakların gelebileceği yönünde ortaya atılan iddialar ve çıkan haberlerin ardından vatandaşlar arasında yasakların geri geleceği endişesi artmaya başladı. Bu konuyla ilgili olarak kamuoyunu aydınlatmak adına İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı resmi Twitter hesabından önemli bir açıklama yaptı.

İsmail Çataklı, 21 Ekim 2020 tarihinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır.” ifadesini kullandı. Aynı zamanda Çataklı açıklamasında, daha önce de belirttikleri gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itiraf edilmemesi gerektiğini vurguladı. Şimdi, sokağa çıkma yasağı olacak mı konusunda resmi kaynaklardan yapılacak olan açıklamalar bekleniyor.