HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakanlık açıkladı!

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakanlık açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 15:10 | Son Güncelleme

Yurt genelinde koronavirüs salgınının gidişatı ve vaka sayılarındaki artış nedeniyle vatandaşlar arasında sokağa çıkma yasağı olacak mı soruları sorulmaya başlandı. Son olarak yasakların gelebileceğine dair çıkan haberler nedeniyle vatandaşların cevap arayışları da hızlandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar…

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakanlık açıkladı!

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini hissettirmeye ve vaka sayılarında artışa neden olurken bir yandan da sokağa çıkma yasağı konusu yeniden gündeme geldi. Özellikle hafta sonu sokağa çıkma yasağı konusunda vatandaşların aramaları hızlanmaya başladı. Son olarak çıkan haberler ve yasakların geri gelebileceği konusunda ortaya atılan iddialar nedeniyle yeniden bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu soruluyor. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığından önemli bir açıklama geldi. Peki, sokağa çıkma yasağı var mı bu hafta sonu? İşte detaylar ve tüm merak edilenler…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili olarak yasakların gelebileceği yönünde ortaya atılan iddialar ve çıkan haberlerin ardından vatandaşlar arasında yasakların geri geleceği endişesi artmaya başladı. Bu konuyla ilgili olarak kamuoyunu aydınlatmak adına İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı resmi Twitter hesabından önemli bir açıklama yaptı.

İsmail Çataklı, 21 Ekim 2020 tarihinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberi tamamen asılsızdır.” ifadesini kullandı. Aynı zamanda Çataklı açıklamasında, daha önce de belirttikleri gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itiraf edilmemesi gerektiğini vurguladı. Şimdi, sokağa çıkma yasağı olacak mı konusunda resmi kaynaklardan yapılacak olan açıklamalar bekleniyor.

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise salgının gidişatıyla ilgili resmi Twitter hesabından İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman, Aydın toplantılarında salgın ile mücadelede gelinen noktayı değerlendirdiklerini ve İstanbul başta olmak üzere bu 7 ile ve ülke genelinde vaka artışının görüldüğünü açıkladı. Maskenin öneminin arttığına vurgu yapan Bakan Koca, kurallara uyulması yönünde uyarıda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gerçek ortaya çıktı! Gerçek ortaya çıktı!
Alevilere yönelik duvar yazısıyla ilgili soruşturma başlatıldıAlevilere yönelik duvar yazısıyla ilgili soruşturma başlatıldı
KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavına çok az zaman kaldı! KPSS Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavına çok az zaman kaldı!
En Çok Okunan Haberler
Düşen uçağın pilotu kalkıştan sonra bu çağrıyı yapmış
Düşen uçağın pilotu kalkıştan sonra bu çağrıyı yapmış
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Sevgilisini hamile bıraktığı iddia edilmişti! Burcu Kıratlı'dan olay açıklama
Sevgilisini hamile bıraktığı iddia edilmişti! Burcu Kıratlı'dan olay açıklama
Skandal! Ermenistan ordusu Serdar Ortaç’ı 'öldürdü'
Skandal! Ermenistan ordusu Serdar Ortaç’ı 'öldürdü'
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
Tartışma yaratan görüntüler: Elini cinsel organına götürdü
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
Alevilere yönelik duvar yazısıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Alevilere yönelik duvar yazısıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Üniversiteli gencin feci ölümü! TIR'ın altında metrelerce sürüklendi
Üniversiteli gencin feci ölümü! Metrelerce sürüklendi
Mal paylaşımı boşanma davası kapsamında mı istenir?
Mal paylaşımı boşanma davası kapsamında mı istenir?
Uzaklaştırma kararı nedir bu tedbiri sadece kadın mı talep edebilir?
Uzaklaştırma kararını yalnızca kadın mı talep edebilir?
Vakaların azaldığı Antalya’da tedbirler sıkı tutuluyor, camilerden koronavirüs uyarısı yapılıyor
Vakalar düşüyor ama... Her ezan önce bu uyarı yapılıyor
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.