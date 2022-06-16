HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka ve vefatlarda dikkat çeken veriler

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka ve vefatlarda dikkat çeken veriler

16.06.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı, 1 Haziran'dan itibaren Kovid-19 verilerinin haftalık olarak açıklanacağını açıklamıştı. 30 Mayıs-5 Haziran verilerinin ardından 6-12 Haziran tarihlerine ilişkin haftalık veriler de açıklandı. Buna göre 6-12 Haziran tarihleri arasında, koronavirüs nedeniyle can kaybı sayısı 20 olurken kayıtlara 7 bin 556 yeni vaka geçti.

Haftalık koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka ve vefatlarda dikkat çeken veriler

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. Buna göre, 6-12 Haziran'da 7 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 20 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 241 oldu.

TOPLAM VAKA VE İYİLEŞEN SAYISI

thumbs_b_c_5fcbdbe8987be030e9e8d0f77aa07458

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 85 bin 742'ye yükselirken, 98 bin 996 kişi hayatını kaybetti.

Başlıksız-7

AŞILAMA VERİLERİ

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 789 bin 639 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boğaziçi Üniversitesi: İddialar hayal ürünüdür!Boğaziçi Üniversitesi: İddialar hayal ürünüdür!
Kamera kayıtları incelendi! Damat ve yakınları düğün sonrasında tutuklandıKamera kayıtları incelendi! Damat ve yakınları düğün sonrasında tutuklandı
Orayı işaret etti: 'Gidip teslim alacağız'Orayı işaret etti: 'Gidip teslim alacağız'
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sizin de başınıza gelebilir, emsal niteliğinde karar! Banka faiziyle geri ödeyecek

Sizin de başınıza gelebilir, emsal niteliğinde karar! Banka faiziyle geri ödeyecek

Kahramanmaraş’taki ‘Suriyeli’ kampında isyan!

Kahramanmaraş’taki ‘Suriyeli’ kampında isyan!

Motorine bir zam daha geliyor...

Motorine bir zam daha geliyor...

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."

Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: 'Bunu yaparsak kazandık demektir'

Erdoğan'dan 'seçim' mesajı: 'Bunu yaparsak kazandık demektir'

Arınç’tan çok konuşulacak sözler: Kral çıplak demenin zamanıdır

Arınç’tan çok konuşulacak sözler: Kral çıplak demenin zamanıdır

İlginizi Çekebilir

Sevişme sesleri çileden çıkardı! Çift, gazeteye yataktan poz verdi

Sevişme sesleri çileden çıkardı! Çift, gazeteye yataktan poz verdi

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

İki yıl sonra açıldı! 5 ayda 40 bin ziyaretçiyi ağırladı

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.