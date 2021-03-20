Haftalık vaka sayısı tablosu açıklandı | İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda illerin vaka sayılarına yer verdi. Paylaşımında vatandaşları bir kez daha tedbirli olmaya davet eden Koca, insidans haritasını paylaştı. 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayılarını gösteren haritada vatandaşlar en yüksek ve en az vakaların görüldüğü illeri detaylı olarak inceiyor. İşte, İstanbul, Ankara ve İzmir'de vaka sayıları...

BAKAN KOCA'DAN İLLERİN VAKA SAYISI PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden, "İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün." notu ile illerde görülen vaka sayılarını paylaştı.

İşte 13-19 Mart vaka sayıları:

İSTANBUL'DA VAKA SAYILARI KAÇ OLDU?

Bakan Koca'nın paylaştığı illerdeki vaka sayılarını gösteren haritada İstanbul'da 100.000 nüfusta 251,12 vaka tespit edildi.

ANKARA'DA VAKA SAYILARI KAÇ OLDU?

Bakan Koca'nın paylaştığı illerdeki vaka sayılarını gösteren haritada Başkent Ankara'da 100.000 nüfusta 107,99 vaka tespit edildi.

İZMİR'DE VAKA SAYILARI KAÇ OLDU?

Bakan Koca'nın paylaştığı illerdeki vaka sayılarını gösteren haritada İzmir'de 100.000 nüfusta 111,41 vaka tespit edildi.

