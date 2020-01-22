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  4. Hafter güçleri, Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurdu

Hafter güçleri, Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 15:12 | Son Güncelleme

Hafter güçleri, Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı grad füzeleriyle vurdu

TRABLUS (AA) - Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nı grad füzeleriyle vurduğunu açıkladı.

UMH Sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin Mitiga'yı 6 grad füzesiyle vurduğunu belirtti.

Ateşkesin defalarca ihlal edildiğine dikkati çeken Kununu, saldırının havalimanındaki seyrüseferi açık bir şekilde tehdit ettiğini vurguladı.

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Ateşkes Berlin Libya Konferansı Grad füzesi Libya Mitika Havalimanı saldırı

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