Hafter milislerinin yerinden ettiği Libyalılar, evlerine dönmeyi bekliyor

ENES CANLI - Libya’da Halife Hafter milislerinin geçen nisan ayında başkente yönelik başlattığı saldırı nedeniyle yerinden edilen Libyalılar, evlerine dönebilmeyi hayal ediyor. Yaklaşık 150 bin sivil, Hafter milislerinin 4 Nisan 2019’da başkenti ele geçirmek için başlattığı saldırılar neticesinde evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Ateş hattında kalan Libyalılar, evlerini, eşyalarını bırakarak zorlu şartlarda, başkentteki Ulusal Mutabakat Hükümeti kontrolündeki bölgelere sığındı. AA ekibi, Trablus içinde, en fazla yerinden edilmiş Libyalıya ev sahipliği yapan Ebu Selim ilçesindeki sığınmacı yurdunu ziyaret etti. Yeni inşa edilmiş yurdun sorumluları, 52 oda bulunduğu, bazı odalarda iki ailenin bir arada yaşadığını anlattı. Yaklaşık 20 metrekarelik odalarda, yerdeki halıfleks döşemelerin üzerinde sünger şilteler bulunuyor. Duvarları boş odaların köşelerinde üzerine battaniye örtülmüş, üst üste yığılı eşyalar, elektrikli ocak ve bazı yiyecekler, göze çarpıyor. Sığınmacı olarak yaşadıkları sürede sağlık koşullarının giderek kötüleşmesi ve çocukların eğitimden mahrum kalmasından yakınan Libyalılar, 9 aydır hayatlarını zorlaştıran bu savaşın bitmesini beklediklerini söyledi.

Eşi, kendisi ve altı çocuğuyla bir odada yaşamak zorunda kaldığını dile getiren Muntasır Cilani el-Breki (76), Hallatat bölgesindeki evinden Hafter milislerinin başkente yönelik saldırısının ilk gününde çıktığını aktardı. Aradan geçen zamanda evine bir daha gidemediğini ve gitmesinin mümkün olmadığını ifade eden Breki, yaşadıklarını şöyle özetledi: “İnsanlar, bombalama, müdahale ve yıkımdan kaçtı. Nasıl kalabilirsin ki? İnsanlar ölüyor. Herkes kaçtı. Bölge tümüyle boşaldı. (Hafter milisleri) Evlerimizin kapılarını açtılar. Evlere zarar verdiler. Eşyalarımızı çaldılar. Arabam hala orada. Bıraktım ve çıktım. Üzerimdeki giysilerle kaçtım. Ne benim ne de çocuklarımın kıyafetlerini alabildik. Böyle çıktık işte." - "İnşallah bir gün bu savaş biter" Suad Mansur da (34), sığınmacı yurdundaki odasında birlikte kaldığı eşinin hamile olduğunu söyledi. Hafter milislerinin saldırısının başlamasından yaklaşık 2 hafta sonra, başkente yaklaşık 12 kilometre mesafedeki Hallet-ül Fürcan mahallesindeki evinden çıkmak zorunda kalan Mansur, bu süre zarfında insanların kendilerine çok yardımcı olduğunu ancak artık evine dönmek istediğini paylaştı.