Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Hailey Bieber'ın ikonik trend belirlemesi sayesinde şık topuzlar yazın çoğu kişinin tercihi oldu. Model sık sık rahat ama şık stiliyle, sofistike görünümü tamamlayan sıkı topuz modeliyle spor bile yaptı. 2022 yaz aylarının en büyük saç trendi olan sıkı topuzla ilgili uzmanlar önemli uyarılarda bulundu.

KALICI HASAR BIRAKABİLİR

Uzmanlar ve kuaförler, sıkı şekilde yapılmış topuzun neden olduğu bir tür saç kıran yani alopesiye neden olabilecek kalıcı hasar konusunda uyarıda bulundu. Bu saç stilinin yarattığı gerginlik saç köklerinde strese neden olarak saç dökülmesine sebebiyet veriyor. Elastik bir bant kullanmak saçın kırılmasına ve incelmesine neden olabilir. Özellikle bandın yerleştirildiği bölge açısından sıkıntılı bir durum yaratabilir.

Saçınızı sıkı bir topuz, örgüler veya at kuyruğu şeklinde takarsanız ve bu işlemi yaparken ısı veya kimyasallar kullanmak saçları ve saç diplerini kırılmaya yatkın hale getirebilir. Bunların hepsi çekiş alopesi adlı hastalığa neden olabilir.

ÇEKİŞ ALOPESİ NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Çekiş alopesi, kafa derisinde küçük şişlikler olarak görülmeye başlayabilir. İlerledikçe, ana semptom saç kırılması ve saç dökülmesi olur.

Saç derisinin yanlarındaki ve önündeki saçlar çabuk etkilenir. Saç dökülmesine ek olarak, çekiş alopesi kızarıklık veya ağrılı ve batma kafa derisi, kaşıntı ve kabuklanma gibi semptomlara neden olabilir.



