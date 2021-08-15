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  4. Haiti’deki depremde bilanço ağırlaşıyor: 724 ölü

Haiti’deki depremde bilanço ağırlaşıyor: 724 ölü

15.08.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haiti’de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybının 724’e yükseldiği bildirildi.

Haiti’deki depremde bilanço ağırlaşıyor: 724 ölü

Haiti’nin Saint-Louis du Sud bölgesinin 12 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin bilançosu artıyor. Haiti Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 724’e yükseldiği aktarılarak, depremde 2 bin 800 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

1 AY OHAL İLAN EDİLDİ

Depremin ardından Başbakan Ariel Henry, 1 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti, mevcut tüm hükümet kaynaklarının mağdurlara yardım etmek için seferber edileceğini ifade etmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Haiti
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