Haiti Devlet Başkanından iklim değişikliğiyle mücadelede destek çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, giderek şiddetlenen kasırgaların yoksul ülkelerdeki sorunları daha da kötüleştirdiğini belirterek, dünya liderlerini iklim değişikliğiyle mücadele için daha fazla çaba göstermeye çağırdı.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kuruluna hitap eden Moise, "ufak ada ülkelerinin az miktarda sera gazı yaydıklarını ancak daha sık ve daha şiddetli kasırgalar nedeniyle hasarın büyük kısmına maruz kaldıklarını" belirtti.

Matthew kasırgasının 2016'da Haiti'ye verdiği zararın, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 32'sine eşit olduğuna dikkati çeken Moise, bu durumun, kronik sıkıntılarından çekip çıkarmaya çalıştığı ülkesindeki derin yoksulluğu ve toplumsal gerginliği şiddetlendirdiğini söyledi.

Moise, ülkelere ve şirketlere, savunmasız ülkelerin iklim değişikliğine uyum sağlamalarına yardımcı olmak için geçen yıl Paris'te verdikleri sözleri tutmaları çağrısında bulundu.

Diğer yandan, pek çok dünya lideri, yoksul ülkelerin sel, kuraklık ve diğer aşırı hava koşullarına karşı mücadelelerinde yardım etmek için gelişmiş ülkelere daha fazla hareket geçmeleri çağrısında bulundu.

2016'da Matthew kasırgasının etkili olduğu Haiti'de 800'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

