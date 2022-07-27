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Haiti’nin başkentinde çete şiddeti: 10 günde 209 ölü

27.07.2022 06:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler, Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’te 10 günde 209 kişinin çete çatışmaları nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Haiti’nin başkentinde çete şiddeti: 10 günde 209 ölü

Hayatını kaybedenlerin yarısına yakının çetelerle herhangi bir bağlantısı olmayan kent sakinleri olduğu duyuruldu.

Çatışmalar Cite Soleil mahallesinde yoğunlaşmış durumda.

G9 ve G-Pep adlı iki çete, bu mahallenin kontrolü için birbirleriyle mücadele diyor.

Yıllardır şiddet olaylarının yaşandığı ülkede bu olaylar geçen yıl Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin paralı askerler tarafından öldürülmesinden sonra daha da arttı.

Kentte yaşayanlardan biri durumu "korku, stres ve çaresizlik döngüsü" olarak tanımladı.

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BM bölgede 254 kişinin yaralandığını ve bunların da yaklaşık yarısının çetelerle bir bağlantısı olmadığını açıkladı.

Yaşadıklarını BM'ye anlatan bir genç "Çatışmaları duymamak için müziği açıyorum ama silahlar evimin çok yakınında patlayınca duymamak mümkün değil" dedi.

3 bin civarında kent sakininin evlerini terk ettiği, bir kısmının evlerinin çatışmalarda yandığı ve yıkıldığı belirtiliyor.

Bazı kent sakinleri ise çatışmanın ortasında kalmamak için kenti terk etmek isteseler de bunu yapamıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Haiti birleşmiş milletler
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