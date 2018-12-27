HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin bir işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültürel ihtiyaçlarını en asgari düzeyde karşılayacak bir ücret olması hususunda mücadeleye devam edeceklerini, bunun yolunun da Asgari Ücret Tespit Komisyonun yapısından geçtiğini belirterek, "Fakat görüyorum ki hükümetler de bundan memnun, işverenler de memnun, işçileri temsil edenler de memnun. Kim memnun değil? İşçiler. O yüzden bu yapıyı değiştireceğiz. Bu yapının değişmesinin ikinci yolu, demokratik talepler olmuyorsa HAK-İŞ'i birinci yapacağız." dedi.

Arslan, Emek Konukevi'nde düzenlenen konfederasyona bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Başkanlar Kuruluna katıldı.

Burada yaptığı konuşmasına, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak toplu iş sözleşmesi yetki belgesini almasından dolayı Öz Sağlık-İş Sendikasını tebrik ederek başlayan Arslan, bunun büyük bir başarı olduğunu ve itiraz edilemeyecek bir farkla bunun gerçekleştirildiğini belirtti.

Asgari ücrete yönelik mevzuatın 1970'li yıllarda yapıldığını ve o günün şartlarına göre yapılan bir düzenleme olduğunu anlatan Arslan, 50 yıla yaklaşan bir geçmişi olan mevzuatın çağdaş, demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir yaklaşımla yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.