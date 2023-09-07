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Hakan Fidan'dan önemli açıklama: İşbirliklerimiz giderek artmakta

07.09.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile görüşmesinin ortak basın toplantısı düzenleyip önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Afrika'da büyükelçilik sayısının 46'ya ulaştığını aktaran Fidan, "Türkiye'nin sömürü gibi bir amacı olmadığı görülüyor. İşbirliklerimiz giderek artmakta. Bu yönde çalışmalara devam edeceğiz." dedi. Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf ise, "Türkiye ile ilişkilerimiz büyük bir atılım içerisinde." ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan'dan önemli açıklama: İşbirliklerimiz giderek artmakta

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile bir araya geldi. Bakanlar ikili görüşme sonrası düzenledikleri basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Basın toplantısında söz alan Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf'Zengin bir çalışma programı içerisindeyiz. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildim. Kendisine devlet başkanımızın mesajını ilettim. Kendisinden değerli analizlerini dinledim.' dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Türkiye ile ilişkilerimiz büyük bir atılım içerisinde. 3 yıl içinde önemli mesafeler kat ettik. Bu daha önce gerçekleşmemişti. İlişkilerimiz her zaman ileriye doğru ilerlemektedir. Her iki ülkenin lideri de bize görevler vermekte, bu çerçevede Cezayir Türkiye'nin Afrika'daki ikinci büyük ticaret ortağıdır. 6 milyar dolarlık kardeş Türkiye'nin yatırımlarını görebiliyoruz.

Bölgemizde büyük gerginlikler ve anlaşmazlıklar görmekteyiz. Nijer'de anayasal olmayan bir değişiklik meydana geldi. Çok çeşitli boyutları olan bu sınava karşı çabalarımız Türkiye tarafından desteklenmektedir. Türkiye ile ilişkilerimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha tekrar etmek istiyorum"

"İŞBİRLİKLERİMİZ GİDEREK ARTMAKTA"

Soru cevap kısmında basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Dışişleri Hakan Fidan ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Sayın bakanın da ifade ettiği darbe nedeni ile son yıllarda Afrika'da görmek istemediğimiz sahneler var. Bunların 2 ana nedeni var. Afrika'da sonradan bağımsızlığını kazanmış ülkelerin devletleşme ile ilgili problemleri ve buna bağlı krizlerle sorunların çıktığını görüyoruz. Terörle mücadele gibi konuların ortaya çıkması siyasal sistemlerin oturması ile ilgili konular. İkinci ana neden dış müdahale. Bir takım emperyal güçlerin Afrika ülkeleri ile ilgili politikalar, tercih ettiği usuller. Bunların detayına girmeyeceğim. Gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz.

Türkiye olarak son 20 yıldır, Afrika açılımını çok boyutlu olarak devam ettirmekteyiz. Büyükelçilik sayımız 46'ya ulaşmış durumda. Türkiye'nin sömürü gibi bir amacı olmadığı görülüyor. İşbirliklerimiz giderek artmakta. Bu yönde çalışmalara devam edeceğiz."

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Cezayir Hakan Fidan dışişleri bakanı

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