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Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Mehmet Şimşek ve diğer isimlerle ilgili çarpıcı kulis... Yeni kabinede dikkat çeken değişim! Tek tek paylaştı

03.06.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin ardından Türkiye, açıklanacak yeni kabineye kilitlendi. Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından yeni kabineye ilişkin çok sayıda kulis bilgisi geliyordu. Yeni kabine üyeleri bu akşam açıklanacak ancak gazeteci Candaş Tolga Işık'tan yeni dönemdeki kabineye ilişkin çok çarpıcı iddialar geldi. İşte Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Fahrettin Koca, Mehmet Şimşek, Ali Yerlikaya ve diğer isimlerle ilgili dikkat çeken o kulis bilgileri...

Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Mehmet Şimşek ve diğer isimlerle ilgili çarpıcı kulis... Yeni kabinede dikkat çeken değişim! Tek tek paylaştı

Türkiye’nin gözü kulağı bu akşam açıklanması beklenen yeni kabine üyelerine çevrildi. Kabine üyeleri ile ilgili kulis bilgileri seçimlerin sonuçlandığı günden bu yana neredeyse her gün gelmeye devam etti. Yeni dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoluna yeni isimlerle devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. İki isim hariç mevcut kabinedeki bakanların hepsi milletvekili seçilerek Meclis'e girmişti. Yeni kabineye ilişkin kulis bilgilerini paylaşan gazeteci Candaş Tolga Işık eski kabineden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yeni kabinede de devam edeceğini iddia etti. Bu iki isim de milletvekili adayı olmamıştı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapan Fuat Oktay’ın da görevine devam edeceğini öne süren Işık yeni dönemdeki kabineye ilişkin dikkat çeken isimlerin dikkat çeken görevlerde yer aldığı o listeyi ise sosyal medya hesabından yayınlandı.

MİT’İN YENİ BAŞKANI İBRAHİM KALIN OLACAK

Yeni dönemde MİT müsteşarı Hakan Fidan’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yerine kabinede olacağı iddia edilirken yerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın getirileceği belirtildi.

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Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre ise yeni dönemde kabinede olmasına kesin olarak bakılan isimler ve görevleri ise şu şekilde olacak:

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Uğur İbrahim Altay
Adalet Bakanı: Mustafa Şentop veya Bülent Turan
Bilim ve Sanayi Bakanı: Fatih Kacır
Ulaştırma Bakanı: Hayri Baraçlı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay
Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan kabine

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