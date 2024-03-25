Hakan Fidan'ın sözleri tartışma konusu oldu! Tepki gecikmedi: Hiçbir Dışişleri Bakanı bu duruma düşmemiştir

Seçimlere artık sadece 6 gün kaldı. Sonucu en çok merak edilen kent olan İstanbul ise her detayıyla tartışma konusu olmaya devam ediyor. Kabine'deki bazı bakanlar geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı Adayı Murat Kurum için destek açıklamalarında bulunmuştu. Bunlardan biri de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Fidan'ın sözlerine ise tepkiler gecikmedi.

PEŞ PEŞE ELEŞTİRİLER

Fidan, cumartesi günü Türkiye Gençlik STK'ları Platformunun sahur programına Kurum'la katılarak katılımcıların sorularını yanıtladı. Bu etkinliğin ardından Fidan'ın kabinede Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunmasına rağmen bir belediye başkanı adayı için propaganda yaptığı eleştirilerinde bulunuldu.

"KURUM'UN BAŞKAN OLMASI GEREKİYOR"

Fidan etkinlikte, "Eğer İstanbul depremine millet olarak sahici bir hazırlık yapmak istiyorsak, devlet olarak refleksimizi önceden var gücümüzle göstermek istiyorsak, şu ana kadar yaşadığımız tüm felaketlerden ders aldığımızı göstermek istiyorsak, Murat Kurum'un Büyükşehir Belediye Başkanı olması gerekiyor. Görevi teslim edeceğiniz insanın stres altında çalışabiliyor olması, adanabiliyor olması, konuyu bir yerden alıp bir yere taşıması lazım ve konuyu bitiriyor olması lazım. Konuyu anlaması, sizin elinizi sıkması, çok iyi iletişimci olması yetmiyor. Kentsel dönüşümü yapacak birisi varsa Murat Kurum'dur. Bunun altını çiziyorum. Bunu şahit olduklarımdan, gördüklerimden hareketle söylüyorum." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR DIŞİŞLERİ BAKANI BU DURUMA DÜŞMEMİŞTİR"

CHP İstanbul Milletvekili ve eski Dışişleri sözcüsü Namık Tan, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ’ı, hicap verici böyle bir propaganda faaliyeti içinde görmekten büyük üzüntü duyduğumu ve derin bir hayal kırıklığına uğradığımı belirtmek isterim" yazdı.

Etkinlikten bir kesitin paylaşıldığı videoyu alıntılayan Tan, "Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir Dışişleri Bakanı bu duruma düşmemiştir. Yazık…" ifadelerini kullandı.

"KAZANÇ DEĞİL, KAYIP"

Gazeteci Ece Üner de yaptığı paylaşımda, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gibi çoğunluğun güvendiği karizmatik figürlerin Kurum için oy istemesi Akp için orta ve uzun vadede kazanç değil kayıp..Ülke için de yazık.." yazdı.

"BİRBİRİNE KARIŞTIRMAMALI"

Sözcü yazarı İsmail Saymaz da, "Dışişleri Bakanları içeriyle dışarıyı birbirine karıştırmamalı. Dünyanın Rusya’daki terörü konuştuğu saatlerde Fidan, başka işi gücü yokmuş gibi, İstanbul’da esnafları gezip Kurum’a oy topluyor" dedi.





