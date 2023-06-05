Hakan Fidan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bildiği diller

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 5 Haziran 2023 Pazartesi günü internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte, Hakan Fidan'ın hayatı ve biyografisi...

HAKAN FİDAN KİMDİR?

Hakan Fidan, 1968'de Ankara'da dünyaya geldi.

Hakan Fidan, Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu'nu bitirdi.

Hakan Fidan 1986'dan 2001'e kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubay olarak görev aldı.

HAKAN FİDAN'IN BİLDİĞİ DİLLER

KK Muhabere Okulu ve KK Dil Okulunda eğitim almıştır.Askerliği kendi isteğiyle bırakıp Maryland Üniversitesi'ne bağlı University of Maryland University College'den Yönetim ve Siyaset Bilimi alanından lisans dereceleri aldı. Bilkent Üniversitesi'nde "Dış Politikada İstihbaratın Yeri" isimli teziyle master yaptı. Aynı üniversitede 2006'da da "Bilgi Çağında Diplomasi: Antlaşmaların Doğrulanmasında Enformasyon Teknolojilerinin Kullanımı" başlıklı tez ile doktora yaptı.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU

Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunda, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsünde ve Londra'da Verification Technologies Research Center'da akademik çalışmalarını sürdürdü. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde akademisyenlik yaptı. Almanya'daki NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu Karargahı'nda da çalışan Fidan 2001'den itibaren iki yıl Avustralya Türkiye Büyükelçiliği'nde kıdemli siyasi ve ekonomik danışman olarak görev yaptı. 2003'te Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Başkanlığına atandı.

14 Kasım 2007'de Başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevine gelen Fidan, 2008 Kasım ayında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. 8 Mart 2008'de de Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi oldu ve bu görevinden Şubat 2011'de istifa etti.

15 Nisan 2010'da Millî İstihbarat Teşkilatı müsteşar yardımcılığına getirildi. Emre Taner'in görev süresinin dolmasının ardından, 25 Mayıs 2010 tarihinde MİT Müsteşarlığı görevine atandı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti devletinde, en genç MİT Müsteşarı olarak tarihe geçmiştir. Fidan, 3 Haziran Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı karara göre Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.



