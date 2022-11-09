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Hakan Şükür'ün canlı yayına katılması tepki topladı! Sunucu kovuldu, RTÜK hemen harekete geçti

09.11.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkında FETÖ'den çok sayıda dava bulunan, şu anda ABD'de yaşayan Hakan Şükür dün akşam saatlerinde TV5 kanalında canlı yayına konuk oldu. Şükür'ün canlı yayına katılması tepki topladı, programın sunucusunun işten kovulduğu öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, kanal hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Hakan Şükür'ün canlı yayına katılması tepki topladı! Sunucu kovuldu, RTÜK hemen harekete geçti

15 Temmuz darbe girişiminden birkaç ay sonra ABD'ye firar eden, hakkında FETÖ davaları açılan eski futbolcu Hakan Şükür'ün canlı yayına konuk edilmesi tartışmaları beraberinde getirdi. RTÜK de olayın ardından harekete geçti.

SUNUCU KOVULDU

Hakan Şükür, dün akşam saatlerinde TV5 kanalında Mehmet Ali Kayacı'nın sunduğu 'Düşünme Vakti' adlı programa katıldı.

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Şükür'ün canlı yayına çağrılması tartışmalara yol açtı.

Öte yandan Yeniçağ'da yer alan habere göre sunucu Kayacı'nın işine son verildi.

RTÜK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla TV5 hakkında gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi.

Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV 5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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fetö Hakan Şükür

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