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Hakan Yılmaz’a darp davasında karar

11.03.2021 14:48 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Hakan Yılmaz ile eşi Elif Yılmaz’ın darp edilmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Oyuncu Hakan Yılmaz ile eşi Elif Yılmaz’ın darp edilmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Bir sanığı ‘basit yaralama’ suçundan 15 ay hapse çarptıran mahkeme, diğer sanıkların bazı suçlardan beraatine, bazı suçlardan ise, cezalandırılmasına hükmetti.

Etiler’de bir otelin lobisinde 2017 yılında oyuncu Hakan Yılmaz ile eşi Elif Yılmaz’ın eşinin darp edilmesine ilişkin 3 tutuksuz sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Sanıkların avukatları, dosyaya uzman görüşünü sundukları tanığın dinlenmesini istediklerini söyledi. Talebin davayı uzatmak için olduğunu belirten müştekiler avukatı, dinlenme talebinin reddini istedi. Mahkeme, talebin davaya bir katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddine karar verdi.

Duruşma savcısı, önceki celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini kaydetti.
Duruşmada savunma yapan sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek sanıkların beraatini talep etti.
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Denizhan Vural’ı Hakan Yılmaz’a yönelik ‘basit yaralama’ suçundan 11 ay 7 gün, Elif Yılmaz’a yönelik ise aynı suçtan 4 ay hapis cezasına çarptırdı.
Sanık Erdal Gökçe’yi Hakan Yılmaz’a yönelik ‘basit yaralama’ suçundan 5 bin lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, sanık Erdal Gökçe hakkında Elif Yılmaz’a yönelik ‘basit yaralama’ suçundan dava açılmışsa da yargılama ve toplanan deliller doğrultusunda beraatine hükmetti.
Sanık Mahsar Algül’ün Hakan Yılmaz ve Elif Yılmaz’a yönelik ‘basit yaralama’ suçundan beraatine karar veren mahkeme, sanıklar Erdal Gökçe ile Mahsar Algül’ün ‘hakaret’ suçundan beraatlerine hükmetti.
Sanık Denizhan Vural’ı ‘hakaret’ suçundan 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, 3 sanığın da ‘tehdit’ suçundan beraatine karar verdi.

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