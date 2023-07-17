HAKİM VE SAVCI YENİ GÖREV YERLERİ LİSTESİ! HSK kararnamesi 3 bin 423 hakim ve savcı görev yerleri

3 bin 423 hakim ve savcı görev yerlerine ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin, 3 bin 36 adli ve 387 idari hakim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı ana kararnamesi tamamlandı. Kararnameyle Adıyaman, Ağrı, Aydın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Şırnak, Trabzon, Uşak ve Van ile 38 ilçenin Cumhuriyet başsavcıları değişti. İşte detaylar...

ADALET BAKANI DUYURDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaşımında, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun.

Hakim ve Savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim.

Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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HAKİM VE SAVCI YENİ GÖREV YERLERİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ne göre 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değişti. Yeni görev yerleri listeler halinde yayımlandı.



