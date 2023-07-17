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HAKİM VE SAVCI YENİ GÖREV YERLERİ LİSTESİ! HSK kararnamesi 3 bin 423 hakim ve savcı görev yerleri

17.07.2023 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakim ve savcı yeni görev yerleri listesi merak ediliyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ne göre 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değişti. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yeni görev yerlerini öğrenmek isteyen hakim ve savcılar araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, HSK kararnamesi 3 bin 423 hakim ve savcı yeni görev yerleri nasıl öğrenilir?

HAKİM VE SAVCI YENİ GÖREV YERLERİ LİSTESİ! HSK kararnamesi 3 bin 423 hakim ve savcı görev yerleri

3 bin 423 hakim ve savcı görev yerlerine ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin, 3 bin 36 adli ve 387 idari hakim ve savcıyı kapsayan adli ve idari yargı ana kararnamesi tamamlandı. Kararnameyle Adıyaman, Ağrı, Aydın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Giresun, Hatay, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Şırnak, Trabzon, Uşak ve Van ile 38 ilçenin Cumhuriyet başsavcıları değişti. İşte detaylar...

ADALET BAKANI DUYURDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaşımında, "Hakimler ve Savcılar Kurulunun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun.

Hakim ve Savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim.

Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

KARARNAME İÇİN TIKLAYINIZ

HAK

HAKİM VE SAVCI YENİ GÖREV YERLERİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'ne göre 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değişti. Yeni görev yerleri listeler halinde yayımlandı.

ADLİ YARGI KARARNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ

HAKİM

İDARİ YARGI KARARNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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Kararname yayımlandı! 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştiKararname yayımlandı! 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değişti
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HSK Hâkimler ve Savcılar Kurulu Hakimler ve Savcılar Kurulu

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