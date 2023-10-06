HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hakimden düğün magandasına tepki! 'Sıktığın mermi uzaya gitmiyor'

Hakimden düğün magandasına tepki! 'Sıktığın mermi uzaya gitmiyor'

06.10.2023 11:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yorgun mermi ile hayatını kaybeden Zekiye Demiralay'ı (47) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan muhtar Ali Özkan (65), ilk duruşmada, yeğeninin düğününde bir anlık heyecanlandığını, birilerine zarar vermemek için etrafına bakındıktan sonra silahı havaya doğru ateşlediğini söyledi. Özkan'ın sözlerine, hakim, "Senin havaya sıktığın mermi uzaya gitmiyor. Yer çekimi kanunundan haberin var mı?" diyerek tepki gösterdi.

Hakimden düğün magandasına tepki! 'Sıktığın mermi uzaya gitmiyor'

Olay, 22 Nisan'da Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Erguvan Sokak'ta meydana geldi. Zekiye Demiralay, 8 yaşındaki kızı ile yaya olarak bayram ziyaretinden evine dönerken bir anda yere yığıldı. Olay yerine ihbarla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Demiralay'ın omzuna mermi isabet ettiği ve iç organlarına zarar verdiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Demiralay, olaydan 11 gün sonra, 3 Mayıs'ta yaşam mücadelesini kaybetti.

2 KİLOMETRE İLERİDEN ATEŞLENEN MERMİYLE VURULMUŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için özel ekip kurdu. Ekipler, olay yeri çevresindeki 500 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Olay sırasında Zekiye Demiralay'ın, eski eşiyle telefonda konuştuğu ve bu sırada sesin kesildiği belirlenerek de vurulma saati tespit edildi.

Çalışmada, olay yerinden 2 kilometre ileride Dumlupınar Mahallesi Menekşe Sokak'ta, gelin alma merasiminde silahla havaya ateş edildiği belirlendi. Silahla havaya ateş açan şüphelinin, İstanbul'dan yeğeninin düğünü için Bursa'ya gelen ve Sultançiftlik Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen Ali Özkan olduğu tespit edildi. Özkan, gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan 14 kovan ile Zekiye Demiralay'ın vücudundan çıkan mermi çekirdeği de kriminal incelemede şüphelinin kullandığı tabanca ile eşleşti. Tutuklanan Özkan hakkında, 'olası kasıtla öldürme' ve 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme' suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'ZARAR VERMEMEK ADINA ETRAFIMA BAKMIŞTIM'

Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanılan Özkan, ilk duruşmadaki ifadesinde, "Düğün için 20 araçla, İstanbul'dan Bursa'ya geldim. Gelin evinin yanında, horon oynayanların sağ tarafında kalacak şekilde pozisyon alarak, havaya doğru tabancamla, o anın heyecanına kapılarak, birkaç el ateş ettim. Birisine zarar vermemek adına etrafıma da bakmıştım. Birini öldürebilirim düşüncesiyle, silahı yere doğru tutup değil; havaya ateş ettim. Bunun sonucunda bir kişinin ölmesine sebep olabileceğim aklıma gelmezdi. Çok pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum" dedi.

Hakimin, "Senin havaya sıktığın mermi uzaya gitmiyor. Yer çekimi kanunundan haberin var mı?" sorusuna, "Efendim, mermi sekip, birilerine zarar verip öldürebilir düşüncesiyle, insanlara saygımdan dolayı yere değil; havaya ateş ettim" diyere yanıt veren Özkan'ın, tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tezkere TBMM'de! Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi...Tezkere TBMM'de! Türk askerinin Lübnan'daki görev süresi...
Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli olduNobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
Kazanan: Antalya! Dünyanın en büyük uzay konferansı Türkiye'de düzenleniyor: 70'ten fazla ülke, 10 binden fazla katılımcı yer alacakKazanan: Antalya! Dünyanın en büyük uzay konferansı Türkiye'de düzenleniyor: 70'ten fazla ülke, 10 binden fazla katılımcı yer alacak
Anahtar Kelimeler:
Bursa düğün maganda

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

100'ü bir yerde taktı! Yorumlar gecikmedi

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.