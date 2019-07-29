HABER

Hakimden keşfi engelleyen müdür yardımcısına bir günlük disiplin hapsi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 21:28 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, Öğretmenevi Müdür Yardımcısı B.S.'ye, keşif işlemi yapan heyeti engellediği gerekçesiyle hakim İ.Y.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Öğretmenevi Müdür Yardımcısı B.S.'ye, keşif işlemi yapan heyeti engellediği gerekçesiyle hakim İ.Y. tarafından 1 günlük disiplin hapsi cezası verildi.
Olay, bugün Diyarbakır Öğretmenevi'nde meydana geldi. Diyarbakır 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nce Diyarbakır Öğretmenevi'nde yapılan keşif işlemi sırasında, Müdür Yardımcısı B.S., iddiaya göre mahkeme heyetini engelledi. Heyetin başında bulunan hakim İ.Y., B.S.'ye Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 291'inci maddesi kapsamında 1 günlük disiplin hapsi verdi. Karar üzerine B.S., cezasının infazı için gözaltına alındı.
Olayın sosyal medyada yer alması üzerine yazılı açıklama yapan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, B.S.'nin mahkeme heyetinin çalışmasını tüm uyarılara rağmen engellemesini sürdürdüğü belirtilerek, şöyle denildi:
"29 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Diyarbakır Öğretmenevi'nde yapılan keşif işlemi sırasında B.S. isimli şahsın mahkeme heyetine elinde sigara olduğu halde engel olmaya çalışması ve keşfin icrasını imkansız kılması nedeniyle mahkeme hakimince şahsın uyarıldığı, ancak buna rağmen şahsın aynı tavırlarına devam ederek keşfi engellemeye çalıştığı gerekçesiyle Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 291'inci maddesi gereğince adı geçen şahıs hakkında 1 gün disiplin hapsi uygulanmasına karar verilmiştir. Olay, disiplin hukuku çerçevesinde takdir edilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca adı geçen şahıs ile ilgili herhangi bir soruşturma ve buna dayalı olarak yapılmış gözaltı işlemi bulunmamaktadır. Mahkeme kararının infazı kapsamında şahıs bugün gözaltına alınmıştır."

PARTNERReynmen gönlünü o oyuncuya mı kaptırdı?Reynmen gönlünü o oyuncuya mı kaptırdı?
Aydın'da otomobil şarampole devrildi, baba ile oğlu ve kızı yaralandıAydın'da otomobil şarampole devrildi, baba ile oğlu ve kızı yaralandı
Sokak ortasında 'bu çocuk benim' kavgasıSokak ortasında 'bu çocuk benim' kavgası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı! 10 bin kişi istihdam edilecek

'Ülkemize azgınlık bombası mı attı acaba?'

'Ülkemize azgınlık bombası mı attı acaba?'

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

AK Partili ismi şehit etmişti!

AK Partili ismi şehit etmişti!

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Ay, Yengeç burcuna geçiyor

Ay, Yengeç burcuna geçiyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.