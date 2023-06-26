HAKKARİ'DE DEPREM! 26 Haziran 2023 Hakkari'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Türkiye - Irak sınırında 4.7 şiddetinde sarsıntı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hakkari ile Irak Amedi, Duhok'ta hissedilen sarsıntı sonrası AFAD'Dan açıklama yapıldı. İşte 26 Haziran 2023 Pazartesi günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

TÜRKİYE - IRAK SINIRINDA DEPREM: HAKKARİ'DEN DE HİSSEDİLDİ!

AFAD, Hakkari'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 09.41 sıralarında gerçekleştiği aktarıldı.

4.7 şiddetindeki Hakakri'ye 14.08 k mesafedeki Irak, Amedi Duhok'un'ta gerçekleşti.

Hatay'dan da hissedilen deprem AFAD'ın verilerine göre 12.12 km derinlikte meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ! (26 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ)

2023.06.26 09:49:27 35.1595 36.6177 5.0 -.- 2.6 -.- SURIYE İlksel

2023.06.26 09:45:30 40.0450 39.6785 8.8 -.- 3.6 3.6 PETEKLI-DEMIROZU (BAYBURT) İlksel

2023.06.26 09:41:29 37.1108 43.3483 5.0 -.- 4.7 4.6 IRAK İlksel

2023.06.26 09:36:59 36.5913 38.3155 6.5 -.- 2.3 2.2 SURIYE İlksel

2023.06.26 09:24:37 38.3212 36.3762 4.7 -.- 1.2 -.- KURUDERE-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.06.26 09:19:10 38.2970 38.1227 10.8 -.- 1.9 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.06.26 09:14:13 36.0093 31.5827 12.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2023.06.26 09:00:26 37.0668 28.9642 2.0 -.- 2.0 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.06.26 08:59:02 37.0622 28.3348 4.7 -.- 1.2 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel

2023.06.26 08:15:38 37.9262 36.3112 6.0 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.26 08:00:10 38.1358 36.9257 5.0 -.- 2.9 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.26 07:48:50 39.5215 28.8855 4.3 -.- 1.9 -.- HINDIKLER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2023.06.26 07:37:23 37.3118 37.0258 4.4 -.- 2.3 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.26 07:15:34 38.6382 39.6673 6.6 -.- 1.8 -.- GEDIKYOLU (ELAZIG) İlksel

2023.06.26 07:07:30 36.8577 31.2652 12.0 -.- 1.9 -.- GUNDOGDU-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

2023.06.26 06:52:49 37.9437 36.2065 10.6 -.- 1.3 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.26 06:39:12 34.6668 32.7205 28.2 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2023.06.26 06:37:37 38.3515 27.2000 6.1 -.- 3.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.06.26 04:31:20 36.7032 36.0747 8.7 -.- 1.3 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel

2023.06.26 04:28:03 37.9687 36.2997 5.4 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.26 04:09:29 37.8705 26.9567 7.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.06.26 04:06:16 37.9282 36.2845 5.4 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.26 02:53:36 37.7390 42.8515 5.0 -.- 2.4 -.- SARIYAPRAK-PERVARI (SIIRT) İlksel

2023.06.26 02:51:18 38.5972 39.2373 22.6 -.- 1.6 -.- SARIYAKUP (ELAZIG) İlksel

2023.06.26 02:37:40 38.5178 39.2210 11.1 -.- 2.3 -.- KAVAKTEPE (ELAZIG) İlksel

2023.06.26 02:31:40 38.4353 37.5603 16.3 -.- 1.0 -.- ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.26 02:27:19 38.2020 36.7303 5.5 -.- 1.4 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.26 02:22:45 36.7192 36.3162 12.0 -.- 1.7 -.- SINCAN-DORTYOL (HATAY) İlksel

2023.06.26 02:14:03 38.2933 37.2433 6.6 -.- 1.8 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.26 02:09:17 38.4990 39.1665 11.5 -.- 2.3 -.- DEDEPINARI (ELAZIG) İlksel

2023.06.26 02:09:09 38.2018 39.1252 2.5 -.- 2.0 -.- KARAKAYA-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2023.06.26 02:01:29 39.1543 29.4930 8.5 -.- 2.0 -.- DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel

2023.06.26 01:51:19 38.4470 36.6905 1.9 -.- 1.4 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.06.26 01:49:50 37.3925 36.9958 1.6 -.- 0.7 -.- EKBEROGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.26 01:43:05 36.1002 36.1148 2.0 -.- 1.4 -.- DOVER (HATAY) İlksel

2023.06.26 01:34:56 40.4932 33.8963 5.8 -.- 3.3 3.3 ASAGIOVACIK-KIZILIRMAK (CANKIRI) İlksel

2023.06.26 01:34:04 38.4877 40.2637 8.0 -.- 2.4 -.- UCOCAK-ARICAK (ELAZIG) İlksel

2023.06.26 01:26:18 37.8620 36.4768 5.0 -.- 1.7 -.- KUMARLI (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.06.26 01:20:46 38.2772 36.4837 4.0 -.- 2.0 -.- YESILKENT-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2023.06.26 01:16:22 37.9645 37.6672 5.0 -.- 2.4 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.06.26 00:59:52 37.8793 31.3315 5.0 -.- 2.7 -.- GEDIKLI-SARKIKARAAGAC (ISPARTA) İlksel

2023.06.26 00:36:18 36.2395 36.0402 10.2 -.- 1.5 -.- YAYLACIK (HATAY) İlksel

2023.06.26 00:16:57 38.1557 38.4985 11.0 -.- 1.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.06.26 00:16:20 38.3812 37.5773 21.2 -.- 1.0 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.06.26 00:08:13 36.3263 36.2727 3.8 -.- 1.5 -.- ARPAHAN (HATAY) İlksel

2023.06.26 00:05:26 37.5032 37.1640 5.0 -.- 1.3 -.- DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

