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  4. Hakkari’de flaş siyah maske yasağı! Hastaneye girişe izin verilmiyor

Hakkari’de flaş siyah maske yasağı! Hastaneye girişe izin verilmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 13:43 | Son Güncelleme

Hakkari Devlet Hastanesine siyah maske ile girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Hakkari’de flaş siyah maske yasağı! Hastaneye girişe izin verilmiyor

Bir süre önce uzmanların pandemiyle kullanımı artan siyah maskelerin koruyucu özelliğinin olmadığını ifade etmesi üzerine Hakkari Devlet Hastanesine de siyah maskeyle girişler yasaklandı. Korona virüs tedbirlerinin üst seviyeye çıkartıldığı Hakkari’de denetimler aralıksız olarak devam ederken, devlet hastanesinde de bir dizi önlemler alındı.

Salonda bulunan stantta sağlık görevlileri tarafından vatandaşların ateşi ölçülüp, dezenfektan tutulduktan sonra içeri alınıyor. Hastanenin yeni aldığı karar doğrultusunda ise siyah maske ile girişlerin yasaklandığına dair vatandaşlar bilgilendirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise hastanenin resmi internet sitesinde gerekli duyuruyu yaptıklarını belirterek, hastanenin bazı noktalarına ise ilgili afişleri astıklarını ifade ettiler.

(İHA)

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