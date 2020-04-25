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  4. Hakkari'de Hint gölet balıkçıl kuşu görüntülendi

Hakkari'de Hint gölet balıkçıl kuşu görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 16:08 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçıl kuşu görüntülendi.

Hakkari'de Hint gölet balıkçıl kuşu görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Hint gölet balıkçıl kuşu, doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı tarafından Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde görüntüledi.

'NESLİNİN TÜKENME TEHLİKESİNDE OLDUĞUNU ÖĞRENDİM'

Hint gölet balıkçıl kuşunu görüntüleyen doğa fotoğrafçısı Vedat Atlı, daha önce Dağlıca bölgesine hiç gitmediğini ifade ederek, “Tavsiye üzerine bölgeyi fotoğraflamak için yola düştüm. Dağlıca, derin ve çiçek açmış vadileriyle, doğasıyla çok güzel bir yer. Fotoğraf çekmek için kuş ararken, bir ceviz ağacının dalında hareketsiz şekilde duran kuşu gördüm. Görünmemek için harika bir şekilde kamufle olmuştu. Birkaç açıdan fotoğraflayıp, ilçe merkezine döndüm. Yaptığım araştırmalar ile de kuşun, nesli tükenmekte olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğunu öğrendim” dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Dağlıca Hint gölet balıkçıl kuşu

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