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  4. Hakkari'de korkutan görüntüler! Sel suları şelale gibi aktı

Hakkari'de korkutan görüntüler! Sel suları şelale gibi aktı

02.08.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel suları dağlardan şelale gibi aktı.

Öğle saatlerinde başlayan yoğun yağışlardan dolayı Van-Yüksekova karayolunda sel meydana geldi.

Dolunun da etkisiyle sel suları, dağlardan şelale gibi aktı. Bölgeden geçen vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülenen sel suyu, herhangi bir hasara yol açmadı.

Başkale’deki sel bölgesine gitmek için yolda olduklarını belirten Abdullah Arslan, "Öğle saatlerinde Başkale tarafına gidiyorduk. Yeni Köprü yakınlarında dağdan yoğun yağışlardan dolayı sel geliyordu. Biz de arabadan iner inmez o manzarayı kayıt altına aldık” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Hakkari
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