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  4. Hakkari Valiliği'den 'Askerler koronavirüse yakalandı' iddiasına açıklama

Hakkari Valiliği'den 'Askerler koronavirüse yakalandı' iddiasına açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 13:35 | Son Güncelleme

Hakkari Valiliğinden bazı basın, yayın organları ve sosyal medyada yer alan "11 askerin koronavirüse yakalandığı" haberlerinin asılsız olduğu bildirildi.

Hakkari Valiliği'den 'Askerler koronavirüse yakalandı' iddiasına açıklama

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu haberin sosyal medya ve bazı basın, yayın organlarında giderek yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Yüksekova ilçesinde '200 askerin bulunduğu bir bölükte 11 askerin koronavirüse yakalandığı ve askerlerimizin aynı koğuşta dip dibe yattığı' şeklindeki haberler tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Askerlerimizin toplu olarak kaldığı yerlerde sayı azaltılarak temin edilen yurt ve otellere yerleştirilmişlerdir. Ülkemizde hızla yayılan Kovid-19 virüsüne karşı ilimiz genelinde devam eden süreç ile ilgili gerekli tedbirler alınmıştır."

Kaynak: AA

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