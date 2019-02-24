Hakkari'de binlerce öğrenci sporla tanıştı

"Öğrencilerimizi sporla tanıştırarak sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Amacımız, Hakkari ve ülke sporuna yetenekli sporcular kazandırmak. Projemizin birinci yılında 15 bin, ikinci yılında 35 bin 32 öğrencimizi sporla buluşturduk. Bu yıl da hedefimiz 50 bin öğrencimizi daha sporla tanıştırmak."

İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Yürütücüsü Erol Hanlıgil, AA muhabirine, öğrencilerin her gün araçlarla okullarından alınarak eğitim gördükleri kayak merkezi ya da spor salonlarına götürüldüklerini söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır devam eden proje ile kent merkezi, ilçe ve köy okullarındaki öğrencilerin sportif aktivitelerden daha fazla yararlanmaları sağlanıyor.

Hakkari Valiliğinin desteği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında kayak, futbol, basketbol, voleybol, futsal, cimnastik, badminton, hentbol, masa tenisi ve dart branşlarında kurs ve etkinlikler düzenleniyor.

Hanlıgil, ana sınıfı öğrencilerine yönelik cimnastik eğitimleri de verdiklerini ifade etti.

Öğrencilerden Leyla Gök ise haftanın belirli günlerinde 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde eğitim aldığını anlatarak, "Daha önce hiç kayak merkezine gelmemiştim. Şimdi burada arkadaşlarımla çok iyi zaman geçiriyorum. Bize bu imkanı sunan Sayın Valimize ve İl Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrenci Özge Aldemir de proje kapsamında eğitim aldıklarını ve bu tür faaliyetlerin kendileri için büyük fayda sağladığını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

