HABER

Hakkari'de binlerce öğrenci sporla tanıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 13:02 | Son Güncelleme

Hakkari'de "Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek Projesi" kapsamında 2 yılda binlerce öğrenci çeşitli branşlarda spor yapmaya başladı - İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Yürütücüsü Erol Hanlıgil: - "Öğrencilerimizi sporla tanıştırarak sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Amacımız, Hakkari ve ülke sporuna yetenekli sporcular kazandırmak" - Öğrenci Leyla Gök: - "Daha önce hiç kayak merkezine gelmemiştim. Şimdi burada arkadaşlarımla çok iyi zaman geçiriyorum"

HAKKARİ (AA) - YILMAZ KAZANDIOĞLU - Hakkari'de "Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek Projesi" kapsamında 2 yılda binlerce öğrenci çeşitli spor branşlarıyla tanıştı.

Hakkari Valiliğinin desteği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında kayak, futbol, basketbol, voleybol, futsal, cimnastik, badminton, hentbol, masa tenisi ve dart branşlarında kurs ve etkinlikler düzenleniyor.

Yaklaşık 3 yıldır devam eden proje ile kent merkezi, ilçe ve köy okullarındaki öğrencilerin sportif aktivitelerden daha fazla yararlanmaları sağlanıyor.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Yürütücüsü Erol Hanlıgil, AA muhabirine, öğrencilerin her gün araçlarla okullarından alınarak eğitim gördükleri kayak merkezi ya da spor salonlarına götürüldüklerini söyledi.

Öğrencilerin spor malzemelerinin de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce karşılandığını anlatan Hanlıgil, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizi sporla tanıştırarak sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Amacımız, Hakkari ve ülke sporuna yetenekli sporcular kazandırmak. Projemizin birinci yılında 15 bin, ikinci yılında 35 bin 32 öğrencimizi sporla buluşturduk. Bu yıl da hedefimiz 50 bin öğrencimizi daha sporla tanıştırmak."

Hanlıgil, ana sınıfı öğrencilerine yönelik cimnastik eğitimleri de verdiklerini ifade etti.

Öğrencilerden Leyla Gök ise haftanın belirli günlerinde 2 bin 800 rakımlı kayak merkezinde eğitim aldığını anlatarak, "Daha önce hiç kayak merkezine gelmemiştim. Şimdi burada arkadaşlarımla çok iyi zaman geçiriyorum. Bize bu imkanı sunan Sayın Valimize ve İl Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrenci Özge Aldemir de proje kapsamında eğitim aldıklarını ve bu tür faaliyetlerin kendileri için büyük fayda sağladığını dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Sabiha Gökçen’de dış hat trafiği yüzde 15 arttıSabiha Gökçen’de dış hat trafiği yüzde 15 arttı
Pierre Loti tepesinde kar manzaralarıPierre Loti tepesinde kar manzaraları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erol Hanlıgil Hakkari kayak ''Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek'' projesi spor

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Süper minisi ve dekoltesiyle olay oldu! 'Ne diyeceksiniz?'

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Venezuela'da çatışma! Ordu ateş açtı: Ölü ve yaralılar var!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Ozan Tufan gündem oldu

Ozan Tufan gündem oldu

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

Sizin de başınıza gelebilir! Telefonda bu sözleri duyarsanız...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da çok sayıda uçuşa kar engeli

İstanbul'da çok sayıda uçuşa kar engeli

Bahçelievler'de metrobüs kazası! Yaralılar var

Bahçelievler'de metrobüs kazası! Yaralılar var

Bakan Soylu'dan flaş 'ABD' açıklaması: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız, tek tek ötüyorlar

Bakan Soylu: Önümüzdeki günlerde açıklayacağız

Kemal Karpat'ın cenazesi Türkiye'ye gönderildi

Kemal Karpat'ın cenazesi Türkiye'ye gönderildi

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İstanbul'da polisi alarma geçiren düğün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.