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Hakkari'de iki bölgedeki "özel güvenlik bölgesi" uygulaması kaldırıldı

27.10.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de iki bölgedeki "özel güvenlik bölgesi" uygulaması kaldırıldı

Hakkari'de iki bölgedeki "özel güvenlik bölgesi" uygulaması kaldırıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki iki bölgede ilan edilen "özel güvenlik bölgesi" uygulamasının, operasyonun tamamlanmasının ardından kaldırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin, terör ve yıldırma eylemlerinin kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilemeye başladığı, bu eylemler neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme hakkını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtildi.

Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşların mağduriyet yaşadığı belirtilen açıklamada, Valilik makamının, öncelikle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletin ve milletin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması amacıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgi mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri aldığı vurgulandı.

Açıklamada, bu tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 25 Ekim'den 8 Kasım'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edilen ilçedeki "Tatlıcak-Keçili" kırsalı ile "Keçili" kırsalı bölgelerinin, düzenlenen operasyonun tamamlanmasının ardından dünden itibaren söz konusu uygulama kapsamından çıkarıldığı kaydedildi.

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Hakkari Yüksekova

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