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Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 17:31 | Son Güncelleme

Hakkari'de kaçakçılıkla mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir araçta gümrük kaçağı 10 bin paket sigara ele geçirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Şemdinli ilçesi Şapatan Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve uygulama noktasında, durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 10 bin paket sigara bulundu.

2 bin 455 lira idari para cezası uygulanan sürücünün aracı trafikten men edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari kaçak operasyon sigara

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