Hakkari'de şehit olan sözleşmeli er Miyanyedi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan piyade sözleşmeli er Sait Miyanyedi'nin cenazesi, memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Miyanyedi için ilçe merkezindeki Şehit Kerim Keçeci Üretici Köylü Pazarı'nda düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarıyla Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Valisi Sinan Güner, Karabük Valisi Fuat Gürel, EDOK Okullar Komutanı Tuğgeneral Mehmet Salih Akay, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen ile Ahmet Çolakoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gönen Süslü, Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, belediye başkanları, askeri erkan, emniyet personeli ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze nakil aracına konulduğu sırada babası Satılmış ve annesi Naciye Miyanyedi ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehit piyade sözleşmeli er Miyanyedi'nin naaşı, Dereköseler köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada iki asker şehit olmuş, yaralanan 2 asker hastanede tedavi altına alınmıştı.

