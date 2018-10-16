HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 17-21 Ekim'de "Ters Lale Festivali" düzenlenecek.

Valilik ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenecek festival kapsamında "1. Hakkari Kitap Fuarı", okur-yazar buluşmaları, imza günü, masal ve yazarlık atölyesi, İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMAR) Türk Müziği İcra Heyeti Konseri, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Ahmet Yenilmez tiyatro oyunu, Marmelat Çiğdem Dağdekin çocuk oyunu, Van Devlet Tiyatrosu tiyatro oyunu, "81 İl Türk Mutfağı Şef Aşçılar Yarışıyor" yemek programı gibi birçok etkinlik yapılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Hakkari'nin tarih, kültür ve turizm potansiyeli ile kültür şehri olduğunu bildirdi.

Kentin tarih boyunca birçok alim, ulema ve devlet adamının ana yurdu olduğunu aktaran Ağacanoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hakkari artık kendi ana kimliği ile ön plana çıkıyor. Başta Valimiz Sayın Cüneyit Orhan Toprak'ın bizlere verdiği destek ve sağladığı imkanlarla Kar Festivali, Ters Lale Festivali, Uçkun Festivali, Film Festivali zincirinin ardından yine diğer festivaller gibi bir ilk olan festivalde, içinde kültür, sanat, spor ve kitabın olduğu bir dizi etkinliği bir arada yaşayacağız. Bu festivale katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanlığımız, DAP Bölge Kalkınma İdaresi, Hakkari Belediye Başkanlığımıza, yayınevlerimize, yazarlarımıza, konser ve tiyatro icra edecek sanatçılarımıza da ayrıca şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Yediden yetmişe tüm Hakkarili hemşehrilerimizi bu festivale davet ediyoruz."

