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Hakkari'de trafodaki patlama korkuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 16:09 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de trafoda meydana gelen patlama, tedirginliğe neden oldu.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de trafoda meydana gelen patlama, tedirginliğe neden oldu. Patlama, 2 araç hasar gördü. Sümbül Mahallesi Van Bulvarı bir akaryakıt istasyonunun ve yakıt tankerinin yanındaki elektrik trafosunda, saat 19.30 sıralarında patlama oldu. Çevre sakinlerinde paniğe neden olan patlamada, trafo yakınındaki 2 otomobil hasar gördü. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de patlamayla birlikte çıkan yangını, kısa süreli müdahaleyle söndürdü. Mahalle sakinlerinden Yılmaz Önal, "Patlamada iki aracımız ciddi manada hasar gördü. Bu trafonun buraya kurulması çok yanlış. Hem yakıt istasyonuna, hem de evlere çok yakın. Bu trafoya acil bir çözüm bulunsun. Çok büyük bir faciaya neden olabilirdi. Mahalle sakinleri olarak çok büyük panik yaşadık. Yetkililerden trafonun bir an önce onarılmasını ve hasarlarımızın da karşılanmasını istiyoruz" dedi. Geceyi elektriksiz geçiren mahalleye yeniden enerji verilmesi için VEDAŞ ekipleri onarım çalışması başlattı.

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