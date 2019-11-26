HABER

Hakkari'de yenilenen jandarma karakolu hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 10:49 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerinin terör örgütüne yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştirdiği Hakkari'de, yenilenen Geçitli Jandarma Karakolu törenle açıldı - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: - "Ülkemiz, devletimiz eskisine göre çok güçlü. Belki de bölge olarak tarihin en huzurlu, en güvenli dönemini yaşıyoruz"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de günün şartlarına uygun yenilenen Geçitli Jandarma Karakolu faaliyete girdi.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen etkin ve başarılı operasyonlarla halkın barış, huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirilen kentte, terörle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, merkeze 30 kilometre mesafedeki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığı için Mezar Tepe mevkisinde 67 bin 666 metrekare alanda, güçlendirilmiş şekilde inşa edilen yeni hizmet binası tamamlandı.

Açılış töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, binanın, eskisine göre daha donanımlı ve günün şartlarına uygun halde inşa edildiğini söyledi.

Asayiş, huzur ve güvenin olmadığı yerde hizmetin de olamayacağını belirten Akbıyık, "Burada, yaklaşık 10 köyümüze hizmet veren bu karakolun daha modern ve güzel bir binaya kavuşması da hem jandarmamız açısından hem mülki, adli görevlerin yapılması ile köy halkı açısından çok önem arz ediyor." dedi.

Akbıyık, desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İl Özel İdaresi, köy halkı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

- "Bölge olarak tarihin en huzurlu dönemini yaşıyoruz"

Türkiye'nin ordusu, kurum ve kuruluşları ile, sadece yurt içinde değil yurt dışında da asayiş, huzur ve güvenin teminatı olduğunu ifade eden Akbıyık, şöyle konuştu:

"Barış Pınarı Harekatı'nda olduğu gibi, gerektiği zaman Suriye'de, Irak'ta ya da dünyanın mazlum ve ezilen milletlerinin olduğu herhangi bir coğrafyada, asayiş ve huzur adına görev yapabilecek düzeydeyiz. Ülkemiz, devletimiz eskisine göre çok güçlü. Belki de bölge olarak tarihin en huzurlu, en güvenli dönemini yaşıyoruz. Teknolojik açıdan da büyük gelişmeler var. Kendi silahımızı büyük oranda kendimiz yapıyoruz."

Kentte yaklaşık 140 köy ile 400 mezra olduğunu ve hepsinin yolu, suyu ve kanalizasyon işleriyle ilgilendiklerini vurgulayan Akbıyık, "Kentte her alanda devletimizin büyük yatırımları var. İnşallah önümüzdeki yıllarda hem işsizliğin azaltılması hem eğitimde kalitenin yükseltilmesiyle sağlıkta, kültürde her alanda daha güçlü, daha gelişmiş, daha iyi bir Hakkari göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Caner Yörük de söz konusu karakolun, 1936 yılında kurulduğunu, 1960 yılında sağlık ocağı istasyonunun olduğu yerde de hizmet verdiğini ve çağın gereklerine göre 1983'te Bazida mevkisinde bölge halkının huzur ve güvenini sağlamak ve teröristleri etkisiz hale getirmek için 33 bin 888 metrekare alanda faaliyet gösterdiğini söyledi.

Günün şartlarına daha uygun hale getirilmesi için karakolun zaman zaman yeniden yapılandığını belirten Yörük, şunları kaydetti:

"Geçitli Güçlendirilmiş Jandarma Karakolunun yenilenme çalışmalarına 28 Haziran 2013'te Mezar Tepe mevkisinde başlanılmış ve 67 bin 666 metrekare alan üzerinde inşa edilmiştir. 21 Ekim 2019'da tamamlanan karakol komutanlığı, yeni yerinde Atatürk düşünce, ilke ve inkılaplarına bağlı bir şekilde daha güçlü, daha etkin ve daha hızlı şekilde hizmet vermeye başlamıştır."

Konuşmaların ardından Vali Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar karakolu gezdi.

Tören, kurban kesimi ve okunan dua ile son buldu.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Siirt’te damdan düşen çocuk yaralandıSiirt’te damdan düşen çocuk yaralandı
Urla’da örnek karar: Eşine şiddet uygulayan erkek personelin maaşı eşineUrla’da örnek karar: Eşine şiddet uygulayan erkek personelin maaşı eşine
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Geçitli Jandarma Karakolu Geçitli Köyü Hakkari karakol

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Meteoroloji uyardı! O iller için 'turuncu' alarm

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Korkunç iddia! 'Uzun süre evde kıyma makinesi çalışmış'

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Uğur Dündar adı geçer geçmez canlı yayına bağlandı!

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! İki bakanlıkta değişiklik

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da deprem

Adana'da deprem

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

Kocaeli’de konsomatris operasyonu!

Fransız kadın DEAŞ’a katılmak üzereyken yakalandı

Adana'da yakalandı! Polisler bilgi üzerine hemen harekete geçti

Sigorta dolandırıcılığı operasyonu! Yabancı plakalı araçları kullanıp sahte kaza raporu düzenliyorlardı

'Sigorta' dolandırıcılığı operasyonu! Gözaltılar var

Modern yaşamını bırakıp, doğduğu mağarada yaşıyor

Şehir hayatını bıraktı, mağarada yaşıyor

Antalya'daki 'jigolo çetesi'yle ilgili yeni gelişme! Tutuklandılar

Antalya'daki 'jigolo çetesi'yle ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.