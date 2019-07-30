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Hakkari'deki mağaralar 'doğal buzdolabı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 11:43 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Taşbaşı köyünde yaşayanlar, yazın dağlardan topladıkları pancarları ve hazırladıkları yiyecekleri halen eski usul olarak mağaralarda saklıyor.

Hakkari'deki mağaralar 'doğal buzdolabı'

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Taşbaşı köyünde yaşayanlar, yazın dağlardan topladıkları pancarları ve hazırladıkları yiyecekleri halen eski usul olarak mağaralarda saklıyor. Köylüler yoğurt, peynir ve diğer yiyecekleri yaz mevsimi boyunca mağaralarda tutarak, bozulmasını engellediklerini söyledi.
Eskiden soğutucu olması için oyulan veya dağların eteklerinde kendiliğinden oluşan doğal mağaralar, bugün de kullanılıyor. Hakkari kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan 165 haneli Taşbaşı köyünde yaşayanlar da bu mağaralardan faydalanıyor. Yöre sakinleri, kışın tüketmek üzere yazın dağlardan topladıkları çeşitli otları, hazırladıkları süt ürünlerini ve yiyecekleri serin olan bu mağaralarda muhafaza ediyor. Köylülerden Hasret Çiftçi, yiyeceklerinin bozulmasın engellemek için halen dedelerinin de kullandıkları mağaraları kullandıklarını söyledi. Mağaraların 'doğal buzdolabı' olduğunu belirten Çiftçi, "Biz dağlarda topladığımız pancar, yaprak ve hayvanlardan elde ettiğimiz peynir, yoğurt gibi besinlerimizi burada depoluyoruz. Mağaralar sayesinde malzemelerimiz bozulmuyor ve çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz"dedi.

FOTOĞRAFLI

Hakkari'deki mağaralar 'doğal buzdolabı'Hakkari'deki mağaralar 'doğal buzdolabı'Hakkari'deki mağaralar 'doğal buzdolabı'Hakkari'deki mağaralar 'doğal buzdolabı'

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