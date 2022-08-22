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Hakkında 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası vardı! Bakın nerede yakalandı

22.08.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hırsızlık suçundan aranan ve 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.D. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin tuvalet kısmındaki havalandırma boşluğunda yakalandı. Ü.D.'nin yakalanma anı kameralarca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısın yakalanmasına yönelik Gülük Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

HIRSIZLIK SUÇU, OTO HIRSIZLIĞI...

Düzenlenen operasyonda hakkında 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan aranan ve 21 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan; ayrıca Hunat Mahallesi'nde meydana gelen oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayının firari şüphelisi olarak aranan Ü.D.; ekiplerce evin tuvaletindeki havalandırma boşluğu içerisinde saklanır halde yakalandı.

zanlı

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HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN BÖYLE ÇIKARTILDI

Öte yandan Ü.D.'nin havalandırma boşluğunda yakalanması kameralarca kaydedildi.

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Gözaltına alınan Ü.D., işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri hırsızlık hapis cezası tuvalet
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