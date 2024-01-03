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  4. Hakkında yakalama kararı vardı! Hablemitoğlu suikastının firari sanığı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

Hakkında yakalama kararı vardı! Hablemitoğlu suikastının firari sanığı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

03.01.2024 16:52 | Son Güncelleme:
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Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davasının sanıklarından Nuri Gökhan Bozkır hakkında mayıs ayında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmişti. Bu sırada başka bir dava kapsamında hapis cezasına çarptırılan Bozkır'ın firar ettiği anlaşılınca harekete geçildi: Bozkır tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında yakalama kararı vardı! Hablemitoğlu suikastının firari sanığı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin önünde suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili davada, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda eski binbaşı Nuri Gökhan Bozkır'ın aralarında bulunduğu 6 sanık için, yargılandıkları Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, mevcut delil durumunun sanıklar lehine değişmesi ihtimali nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

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FİRAR ETTİĞİ ANLAŞILDI

Geçen mayıs ayında tahliye edilen sanıklardan Bozkır, bu sırada Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015'te ele geçirilen mühimmat yüklü soğan TIR'ları ile ilgili dava kapsamında, 'terör örgütüne silah sağlama' suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak adli kontrol hükümlerine uymayan Bozkır'ın firar ettiği anlaşıldı. Bunun üzerine Şanlıurfa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yurt dışına çıkış yasağı konulan Bozkır hakkında, tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Nuri Gökhan Bozkır, dün akşam Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerince düzenlenen operasyon kapsamında Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün Ankara Adliyesi'ne sevk edilen Bozkır, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden Şanlıurfa 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlandı. Bozkır'a, 21 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı davanın hükmü tebliğ edildi. Ardından Hablemitoğlu suikastı davasının görüldüğü Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Bozkır, adli kontrol şartlarına uymadığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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