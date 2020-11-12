Haksızlığa gelemedi! 54 yaşında mezun oldu ikinci üniversiteye başladı

Edirne’nin Hacıumur köyünde yaşayan Sadık Akgün, henüz 4 yaşındayken babasının hayatını kaybetmesinin ardından annesiyle birlikte köyde yaşamaya devam etti. İlerleyen zamanda İstanbul’a yakınlarının yanına taşınan Akgün ailesi daha sonra doğup büyüdükleri köye geri döndü. Ailenin yükünü omuzlarında taşıyan Sadık Akgün, Edirne kent merkezinde lisede eğitim öğretim hayatına devam ederken 11’inci sınıf öğrencisiyken sınıfta kaldı. Maddi imkansızlıklar sebebiyle eğitimine devam edemeyen Akgün, içinde olan okuma aşkıyla liseyi açık öğretim olarak bitirmeye karar verdi ve başararak lise mezunu oldu. En büyük hedeflerinden biri de üniversite okumak olan Akgün, yaşadığı maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversite hayalini gerçekleştiremedi.

HAYALİNE YILLAR SONRA KAVUŞTU

Akgün, yıllar sonra üniversite hayalini gerçekleştirmek için sınavlara girdi ve aldığı puanla Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Meslek Yüksekokulu’nu kazandı. Ancak ev kirası ödeyemeyeceği için kayıt yaptıramayan Akgün, üniversite hayalini gerçekleştirmek için Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) Hukuk Bölümü’nü okumaya karar verdi. 54 yaşında 2 yıllık ön lisans hukuk bölümünden mezun olan Akgün, şimdi de ikinci üniversite olarak Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nde iş sağlığı ve güvenliği bölümünü okuyor. Evinde bilgisayarı ve televizyonu bulunmadığı için her gün aldığı gazeteyle eğitimdeki gelişmeleri takip eden Akgün, ders çalışmak için de 25 kilometre uzaklıktaki kent merkezinde bulunan Millet Kıraathanesi'ne gidiyor. 900 lira aylık gelirle geçimlerini sağlamaya çalışan Akgün ailesinin tek isteği ise bilgisayar yardımı.