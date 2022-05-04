HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Halat zincir alın kemiğini parçaladı! İşyerinde korkunç anlar...

Halat zincir alın kemiğini parçaladı! İşyerinde korkunç anlar...

04.05.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hidrolik makine teknikeri olan 44 yaşındaki Cevat Çelebi’nin alın kemiği, iş yerinde hızlı bir şekilde çarpan halat zincirle parçalandı. Ağır darbe aldığı için Çelebi’nin yüzde 80 ölüm riski olduğunu belirten Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çil, buna rağmen hayata tutunduğunu ve gerçekleştirdikleri zorlu ameliyatın ardından hem sağlık hem de estetik görünüm açısından hiçbir probleminin kalmadığını söyledi.

Halat zincir alın kemiğini parçaladı! İşyerinde korkunç anlar...

Silivri’de bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan 2 çocuk babası Cevat Çelebi, iki hafta önce iş kazası geçirdi. İş yerinde bir makineden forklift ile parça çıkartılmaya çalışılırken kafasına hızlı şekilde halat zincir çarpan Çelebi, aldığı sert darbe ile olduğu yere yığıldı. Acilen hastaneye kaldırılan Çelebi’ye ilk müdahale yapıldı. Alın kemiğinin parçalanması nedeniyle zorlu bir ameliyat geçirmesi gereken Çelebi için ailesi, acilen doktor araştırmaya başladı. Ardından İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çil tarafından gerçekleştirilen 5 saatlik operasyona alınan Çelebi hem yaşam tehlikesini atlattı hem de alnında veya yüzünün herhangi bir yerinde iz kalmadan taburcu oldu.

2

“BEYİN ÇOK CİDDİ HASAR GÖREBİLİRDİ”

Bu tür kırıkların ciddi travmalar sonucunda oluşacağını belirten Doç. Dr. Yakup Çil, “Bu kemik, kırıldığı zaman direkt beynin arka tarafına doğru olduğu için hastamızın beynine çok ciddi bir zarar verebilirdi. Yani hastamızda aslında çok ciddi bir travma sonrası; çok parçalı, çökme kırığı meydana gelmiş olmasına rağmen beyninin zarar görmemesi çok büyük bir şans oldu. Yüzde 80 ölüm riskine rağmen hayata tutundu” dedi.

“BU TÜR VAKALARDA YAPILAN KESİ ÖNEMLİ”

Alında bulunan kemik kırıklarına ulaşabilmek için ‘bikoronal’ adı verilen saçlı deri içerisinden yapılan özellikli bir kesi yapılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Çil, “Bu kesi ile hastanın yüz bölgesindeki damar ve sinir yapılarına zarar vermeden, kozmetik olarak da saçlı deri içerisinde kalarak belli olmayacak bir kesi yapılmaktadır. Özel kesi ile çok parçalı kırık hattına ulaşılarak puzzle gibi kırık hatları plak ve vidalarla tespit edilmektedir. Böylece hastada oluşabilecek fonksiyonel ve kozmetik problemlerin önüne geçilmiş olunmaktadır. Hastamızda da bu işlemi uyguladık” açıklamasını yaptı.

4

“PARÇALAR BİRLEŞTİRİLMESE BEYİN APSESİ OLUŞABİLİRDİ”

Operasyon sonrası hasta kemiklerinin tamamen yerine oturduğunu belirten Doç. Dr. Çil şu bilgileri verdi:

“Eğer kemik parçaları birleştirilmemiş olsaydı hasta, çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirdi. Göz bölgesinde beyin apsesi gibi ciddi enfeksiyonlar oluşabilirdi. Ancak şu anda hastanın durumu gayet iyi. Ameliyat sonrası hemen yürümeye ve yemek yemeye başladı. Takibine de devam edeceğiz.”

“YÜZÜMDE İZ OLMAMASI ÇOK İYİ”

Zincirin alnına vurmasıyla büyük acı yaşadığını belirten Cevat Çelebi, o an tamamıyla kendini kaybettiğini ve o anda öleceğini düşündüğünü söyledi. İlk müdahalesinin ardından iyi bir plastik cerrahı bulmaya çalıştıklarını ifade eden Çelebi, “Ameliyat çok riskliydi. Ama gereken tüm şartları kabul ettim. Operasyon çok başarılı geçti. Şu anda hem sağlığım çok iyi hem de yüzümde iz yok. Bu çok iyi oldu. İşime de devam edebileceğim. İki kızım da evde beni dört gözle bekliyor. Hemen onların yanına gideceğim. Doktoruma çok teşekkür ediyorum” dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmanlı dönemine ait! 50 milyon fiyat biçildiOsmanlı dönemine ait! 50 milyon fiyat biçildi
Davutoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar: Seferberlik ilan ediyoruzDavutoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar: Seferberlik ilan ediyoruz
Pasifik'te gergin saatler! Uçak gemisi filosunu gönderdilerPasifik'te gergin saatler! Uçak gemisi filosunu gönderdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

Böylesi Türkiye'de ilk kez oldu! 156 milyon liralık DNA testi

10 milyonda bir görülüyor! Midesini üşüttü zannetti...

10 milyonda bir görülüyor! Midesini üşüttü zannetti...

UEFA, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti! Eski yöneticiden açıklama...

UEFA, Fenerbahçe'nin şampiyonluklarını kabul etti! Eski yöneticiden açıklama...

Survivor'da sürpriz veda! "Çok büyük bir hata yaptım"

Survivor'da sürpriz veda! "Çok büyük bir hata yaptım"

Kansere yol açıyor! DSÖ'den kritik rapor: Türkiye, Avrupa'da ilk sırada

Kansere yol açıyor! DSÖ'den kritik rapor: Türkiye, Avrupa'da ilk sırada

Emniyet'ten 'Sessiz İstila' açıklaması: 2 kişi gözaltına alındı

Emniyet'ten 'Sessiz İstila' açıklaması: 2 kişi gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Görmezden gelinen ölümcül tehlike!

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markaları

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Coachella'da tarzını konuşturdu! Şık festival kombini önerileri

Coachella'da tarzını konuşturdu! Şık festival kombini önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.